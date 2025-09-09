Kiedy mecz Polska - Turcja? O której godzinie ćwierćfinał Eurobasketu dzisiaj?

Reprezentacja Polski koszykarzy ponownie zachwyca na Eurobaskecie. Przed trzema laty Biało-Czerwoni sensacyjnie dotarli do półfinału i zameldowali się w strefie medalowej ME po raz pierwszy od 1971 roku. Teraz są już o krok od co najmniej powtórzenia tego wyniku. Do ćwierćfinału awansowali po wygranej w zaciętym meczu 1/8 finału z Bośnią i Hercegowiną (80:72). Wcześniej w fazie grupowej zapewnili sobie drugie miejsce - jedynie za Francją - po wygranych ze Słowenią, Izraelem i Islandią. Teraz czeka ich jednak największe wyzwanie, bo w ćwierćfinale zagrają z niepokonaną na tym turnieju Turcją.

Eurobasket: O której ćwierćfinał Polska - Turcja?

Turcy wygrali w fazie grupowej Eurobasketu z Łotwą (93:73), Czechami (92:78), Portugalią (95:54), Estonią (84:64) i Serbią (95:90), a w 1/8 finału wyeliminowali w sobotę Szwecję (85:79). Liderem tej drużyny jest grający w NBA Alperen Sengun z Houston Rockets. Wierzymy jednak, że Mateusz Ponitka, Jordan Loyd i spółka zdołają powstrzymać rozpędzoną Turcję.

Ćwierćfinał Polska - Turcja zostanie rozegrany we wtorek, 9 września, w łotewskiej Rydze. To tam odbywa się cała faza pucharowa Eurobasketu 2025. Mecz Polaków jest pierwszym z czterech ćwierćfinałów i rozpocznie się o godzinie 16. Zapraszamy na relację na żywo z boju o półfinał na Supersport.se.pl!

Co dalej? Drabinka Polaków na Eurobaskecie

W razie zwycięstwa z Turcją, Polacy powtórzą półfinał z ostatniego Eurobasketu i zagrają o medale. Półfinałowe mecze tegorocznych ME odbędą się w piątek, 12 września. Lepszy z pary Polska - Turcja będzie grał o finał ze zwycięzcą ćwierćfinału Litwa - Grecja. Ten mecz również we wtorek, o godzinie 20, już po pierwszym ćwierćfinale.