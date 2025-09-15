Polski biegacz zszokował wywiadem po biegu na MŚ. Nie zamierza się tłumaczyć

Filip Rak nie zaliczy swojego występu na mistrzostwach świata w lekkoatletyce w Tokio do zbyt udanego. W biegu eliminacyjnym na 1500 metrów spisywał się solidnie, trzymał się czołówki i można było odnieść wrażenie, że będzie w stanie walczyć o półfinał, jednak na ostatnich metrach Rak całkiem odpuścił bieg i linię mety pokonał po prostu idąc. Jego zachowanie było nietypowe, więc po zakończeniu tego etapu zmagań został zapytany przez Michała Chmielewskiego, reportera TVP Sport, o przyczyny tej sytuacji, a tłumaczenia zawodnika były daleko bardziej zdumiewające, niż to, co zrobił podczas biegu.

Rak zaczął tłumaczyć, że pod koniec biegu przypomniało mu się, że zapomniał... kremu do opalania. – Był to dobry bieg, jakby nie patrzeć, byłem pierwszy od końca, więc założenia zostały zrealizowane, bo miałem być pierwszy – zaczął ironizować już na samym początku polski zawodnik – Na 300-250 m przed metą przypomniałem sobie, że zapomniałem kremiku do opalania, co mnie trochę z rytmu wybiło, bo przyjechałem rzeczywiście na wakacje – kontynuował swoją zaskakującą opowieść Rak, żartując też, że opalenizna jest potrzebna do osiągania lepszych wyników.

Chmielewski był przekonany, że jest to odpowiedź na jakieś komentarze w kierunku zawodnika (sportowcy często są oskarżani o to, że jadą na zawody w egzotyczne miejsca „na wakacje” a nie rywalizować, choć trudno zrozumieć, skąd u „kibiców” takie zarzuty), więc zapytał od razu Raka o to, kto go tak zdenerwował, że ten zdecydował się na takie „przedstawienie”. – Nie wiem z czego to wynika, ostatnie dni były „różnorodne” jeśli chodzi o mój organizm. Startuję w trzecim dniu, wolałbym w siódmym, ósmym. Ale czy to ma duży wpływ? Dużo razy byłem w górach, więc może to nie to – zastanawiał się już bardziej na poważnie Rak. Dalej wyjaśnił, że odpuścił bieg, ponieważ nie chciał nadwyrężać wyczerpanego organizmu.

Jego żarty o porażce odbiły się jednak bardzo szerokim echem, zawodnik został skrytykowany m.in. przez będącą w studiu TVP Małgorzatę Hołub-Kowalik, która całą postawę zawodnika określiła jako niedopuszczalną. Sam Rak w rozmowie z Interią nie widzi nic złego w swoim zachowaniu. – Nie wiem, z czego mam się tłumaczyć. Nie widzę takiego powodu. Zażartowałem po prostu ze swojej porażki, choć może nie pasowało to rzeczywiście do sytuacji. Zresztą w tym samym wywiadzie powiedziałem, jaka była przyczyna tego, że przestałem biec. Wiele razy w podobny sposób wypowiadałem się – powiedział zawodnik w rozmowie z Interią.

Szokująca odpowiedź 🤔Filip Rak zakończył swój udział w biegu na 1500 metrów na eliminacjach, podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Ostatnie metry nie biegł, a szedł. pic.twitter.com/ZkHTtOdvyd— TVP SPORT (@sport_tvppl) September 14, 2025

Zawodnik wyjaśnił, że nie spodziewał się, że wywiad wywoła takie emocje. – Zawsze porażki traktowałem jako taki portal do bycia lepszą wersją siebie. Cieszmy się i śmiejemy, a nawet żartujmy z tego, bo to jest szansa na lepsze jutro. Życie jest jedno i ma swoje sedno. I niech to będzie mój komentarz do całej sytuacji. Dlatego w wywiadzie chciałem być ironiczny. Nie wiedziałem jednak, że ten wywiad w TVP tak wystrzeli z procy i obróci się przeciwko mnie – stwierdził.

