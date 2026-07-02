MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w czwartek, 2 lipca? Ikona futbolu na pewno pożegna się z turniejem

Mundial 2026. Pożegnanie Cristiano Ronaldo albo Luki Modricia

W fazie pucharowej MŚ nie ma już miejsca na żadne kalkulacje. Ten mundial dobitnie pokazuje, że piłka nożna jest kompletnie nieprzewidywalna. Najlepiej widać było to w spotkaniu Belgia - Senegal, w którym "Czerwone Diabły" do 86. minuty meczu przegrywały 0:2, by ostatecznie po dogrywce wygrać 3:2. Namęczyć się musieli też Anglicy. Dumni synowie Albionu przez większość rywalizacji przygrywali ze skazywaną na porażkę DR Konga. Dwa trafienia Harry'ego Kane'a jednak odwróciły losy meczu i to Anglicy zameldowali się w 1/8 MŚ, gdzie zmierzą się z kapitalnie grającym Meksykiem. Zanim do tego dojdzie, czeka nas jeszcze sześć spotkań 1/16 mundialu. W czwartek, 2 lipca, w nocy z czwartku na piątek i w piątek rano odbędą się trzy spotkania. Szczególnie ciekawie zapowiada się pojedynek Portugalia - Chorwacja. Wiadomo już, że któraś z ikon futbolu - albo Cristiano Ronaldo, albo Luka Modrić - pożegna się z mundialem. Jakie jeszcze mecze MŚ odbędą się w czwartek, 2 lipca, w nocy z czwartku na piątek i w piątek rano? Na murawę wybiegną gracze reprezentacji Hiszpanii Austrii, Szwajcarii i Algierii.

Mundial 2026. Po klęsce potęgi nagła decyzja trenera! "Zdrowie jest bezcenne"

MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na czwartek, 2 lipca

Kolejny mundialowy dzień przyniesie trzy spotkania 1/16 finału MŚ. Najpierw odbędzie się mecz Hiszpania - Austria, a potem Portugalia - Chorwacja. Na koniec dojdzie do spotkania Szwajcaria - Algieria. Poniżej prezentujemy szczegółowy terminarz.

Kanclerz Niemiec rozwścieczył Niemców po porażce na MŚ. "Jesteśmy Niemcami, nie Fidżi"

Godz. 21:00, 1/16 finału MŚ: Hiszpania - Austria. Faworytem jest ekipa "Furia Roja", która po wpadce z Republiką Zielonego Przylądka (0:0), pokonała Arabię Saudyjską i Urugwaj. Austriacy w swojej grupie zdobyli cztery punkty, wygrywając tylko z Jordanią. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1 i TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 1.00 (noc z czwartku na piątek), 1/16 finału MŚ: Portugalia - Chorwacja. Pojedynek reklamowany jako prawdopodobnie ostatnie stracie Cristiano Ronaldo i Luki Modricia. Obie ekipy na razie na mundialu nie zachwyciły, ale do fazy pucharowej awansowały. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1 i TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 5.00 (piątek rano), 1/16 finału: Szwajcaria - Algieria. Helweci po wstydliwym remisie z Katarem zanotowali dwie wygrane (z Bośnią i Hercegowiną i Kanadą), a Algieria bez przekonania - z 3. miejsca w grupie - weszła do 1/16 finału MŚ. Szwajcarzy jednak rywala lekceważyć nie mogą. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2 i TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

W kolejnym dniu (w piątek 3 lipca i w nocy z piątku na sobotę) odbędą się ostatnie trzy mecze 1/16 MŚ. O godz. 20.00 Australia zmierzy się z Egiptem, a o północy Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka. Na koniec - o 3.30 w nocy - dojdzie do spotkania Kolumbia - Ghana.

Pod quizem znajduje się galeria: "Cristiano Ronaldo i Celine Dept"

Szybki QUIZ. Leo Messi czy Cristiano Ronaldo? Tylko dwie odpowiedzi do wyboru Pytanie 1 z 20 Który piłkarz nie grał w Realu Madryt? Leo Messi Cristiano Ronaldo Następne pytanie

20