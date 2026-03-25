Bilans meczów z tym rywalem jest korzystny dla Biało-czerwonych. Do tej pory mierzyliśmy się 15 razy, z czego wygraliśmy 10 meczów, padły trzy remisy i dwa razy przegraliśmy.

- To bardzo mocna drużyna - ocenił Jan Urban, cytowany przez portal Łączy nas piłka. - Mamy atut własnego boiska i musimy to wykorzystać. Albania ma troszeczkę profil defensywny i robi to naprawdę dobrze. Będziemy musieli zagrać jedno z naszych najlepszych spotkań, żeby ją pokonać - zaznaczył.

Robert Lewandowski: Albania jest niewygodnym przeciwnikiem

Robert Lewandowski także z uznaniem wypowiadał się o Albanii i doceniał jej siłę. Zwrócił uwagę na to, że w el. EURO rywale pokonali nas w rewanżu i wywalczyli bezpośredni awans do finałów. Polska dostała się tam dopiero po barażach.

- Albania jest niewygodnym przeciwnikiem - wyznał Lewy, cytowany przez portal Łączy nas piłka. - Jednak liczę na to, że grając u siebie narzucimy własne tempo, że będziemy kontrolowali przebieg spotkania i nie pozwolimy jej rozwinąć skrzydeł. Mamy szacunek do przeciwnika, zwłaszcza pamiętając poprzednie starcia z nimi - przypomniał.

Jan Urban: W barażach nie ma marginesu na potknięcie

Albania jest zdeterminowana i chce zapisać się w historii. Nigdy wcześniej nie grała na mundialu.

- To najważniejsze spotkanie w mojej dotychczasowej pracy z reprezentacją - podkreślił Urban. - W barażach nie ma już takiego marginesu na potknięcie. To są mecze o wszystko. Zdaję sobie sprawę, jaki to jest mecz. Jeśli ktoś powie: „Zagrajmy słabo, ale wygrajmy”, to ja się pod tym podpisuję - wyznał trener drużyny narodowej.

Przed polską kadrą dwa finały?

W przypadku wyeliminowania Albanii w finale rywalem Polaków będzie zwycięzca pary Ukraina - Szwecja.

- Bardzo mocno w to wierzę, że mamy przed sobą dwa finały. Mam nadzieję, że zagramy na mundialu - dodał Lewandowski.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie