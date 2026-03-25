Bilans meczów z tym rywalem jest korzystny dla Biało-czerwonych. Do tej pory mierzyliśmy się 15 razy, z czego wygraliśmy 10 meczów, padły trzy remisy i dwa razy przegraliśmy.
- To bardzo mocna drużyna - ocenił Jan Urban, cytowany przez portal Łączy nas piłka. - Mamy atut własnego boiska i musimy to wykorzystać. Albania ma troszeczkę profil defensywny i robi to naprawdę dobrze. Będziemy musieli zagrać jedno z naszych najlepszych spotkań, żeby ją pokonać - zaznaczył.
Reprezentacja Polski walczy o finał baraży! Piotr Czachowski wskazuje na tego kadrowicza
Robert Lewandowski: Albania jest niewygodnym przeciwnikiem
Robert Lewandowski także z uznaniem wypowiadał się o Albanii i doceniał jej siłę. Zwrócił uwagę na to, że w el. EURO rywale pokonali nas w rewanżu i wywalczyli bezpośredni awans do finałów. Polska dostała się tam dopiero po barażach.
- Albania jest niewygodnym przeciwnikiem - wyznał Lewy, cytowany przez portal Łączy nas piłka. - Jednak liczę na to, że grając u siebie narzucimy własne tempo, że będziemy kontrolowali przebieg spotkania i nie pozwolimy jej rozwinąć skrzydeł. Mamy szacunek do przeciwnika, zwłaszcza pamiętając poprzednie starcia z nimi - przypomniał.
Jerzy Dudek o barażu z Albanią. Tak mówi o Pietuszewskim, tego oczekuje od Lewandowskiego
Jan Urban: W barażach nie ma marginesu na potknięcie
Albania jest zdeterminowana i chce zapisać się w historii. Nigdy wcześniej nie grała na mundialu.
- To najważniejsze spotkanie w mojej dotychczasowej pracy z reprezentacją - podkreślił Urban. - W barażach nie ma już takiego marginesu na potknięcie. To są mecze o wszystko. Zdaję sobie sprawę, jaki to jest mecz. Jeśli ktoś powie: „Zagrajmy słabo, ale wygrajmy”, to ja się pod tym podpisuję - wyznał trener drużyny narodowej.
Jan Urban nie gryzł się w język przed meczem z Albanią. Mówi o "skurczybykach" w kadrze
Przed polską kadrą dwa finały?
W przypadku wyeliminowania Albanii w finale rywalem Polaków będzie zwycięzca pary Ukraina - Szwecja.
- Bardzo mocno w to wierzę, że mamy przed sobą dwa finały. Mam nadzieję, że zagramy na mundialu - dodał Lewandowski.
Lider kadry Albanii ma piękną żonę. To dla niej Berat Djimsiti chce awansować na mundial