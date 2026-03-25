Kontuzja Łukasza Skorupskiego stawia Polskę przed trudnym wyborem bramkarza na baraż z Albanią o MŚ 2026.

Jerzy Dudek typuje Kamila Grabarę na zastępcę, podkreślając jego pewność siebie i doświadczenie w Bundeslidze.

Były bramkarz oczekuje, że Robert Lewandowski poprowadzi kadrę na mundial, a debiutant Oskar Pietuszewski może być "tajną bronią".

Czy Polska poradzi sobie z prowokacyjną Albanią i awansuje do finału barażu?

„Super Express”: - Łukasz Skorupski wypadł z kadry z powodu kontuzji. To duża strata dla reprezentacji Polski?

Jerzy Dudek: - Zmartwił mnie jego uraz Skorupskiego. W tym sezonie ma dużego pecha. Na pewno jego wypadnięcie zmartwiło wszystkich kibiców w Polsce i selekcjonera Jana Urbana. W końcu Skorupski jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników. Kadra zawsze mogła na niego liczyć. Jesteśmy przed najtrudniejszymi i najważniejszymi meczami dla reprezentacji w ostatnim czasie. Dlatego kontuzja pierwszego bramkarza zawsze komplikuje plany szkoleniowca.

- Kogo w tej sytuacji postawiłby pan w bramce na Albanię?

- Nie wiem, kto będzie za niego. Wydaje mi się, że mimo wszystko w lepszej dyspozycji jest Kamil Grabara niż Bartłomiej Drągowski, który wrócił do Widzewa, ale trochę ma w nim ciężko. Jednak Grabara jest w podobnej sytuacji w Wolfsburgu. Jego mocą stroną jest pewność siebie i występy w Bundeslidze, która jest wymagająca. Podejrzewam, że to właśnie on może zastąpić Skorupskiego. Uważam, że trzeba go „budować” od początku w zespole. To musi być ustalone od razu. Nie można czekać z decyzją do końca.

Jerzy Dudek: Postawiłbym na Kamila Grabarę

- To jest tak ważne?

- Nie może być cały czas myślenie, że muszę się pokazać na treningu z każdej strony, że muszę być najlepszy, bo trener mnie wystawi i będzie nas bacznie obserwował. Wiem z doświadczenia, że później wszystko zostaje na treningu, a w meczach brakuje świeżości i wielu rzeczy do których jesteśmy przygotowani w klubie.

- Grabara podoła zadaniu z Albanią?

- Myślę, że mecz z Albanią nie może wyglądać w ten sposób, że będziemy liczyli na formę bramkarza. Rozumiem, że ten obroni jeden czy dwa strzały w kluczowym momencie. Jednak to my musimy być przy piłce i decydować o warunkach gry. Jeżeli bramkarz będzie bohaterem spotkania, to źle będzie to o nas świadczyć. Z całym szacunkiem dla Albanii.

Albania to zdecydowany zespół, grający bardzo twardo

- Występ bramkarza będzie kluczowy w finale barażu?

- Jeżeli uda nam się ograć Albanię, to bramkarz w drugim meczu może być tą postacią, która będzie miała szansę się pokazać i w nim musi pomóc zespołowi. Z poprzednich baraży pamiętamy doskonałe występy Wojtka Szczęsnego. W takim trudnym momencie na pewno potrzebujesz dobrej gry bramkarza. Jednak przeciwko Albanii nie chcielibyśmy, aby nasz golkiper był wyróżniającym się zawodnikiem.

- Czy przed meczem z Albanią towarzyszy panu nutka niepewności?

- Mieliśmy już okazję rywalizować z tym rywalem. To bardzo zdecydowany zespół, momentami grający bardzo twardo. Kojarzę Albańczyków z bardzo ostrej i prowokacyjnej gry. Chociaż ostatnio charakter tego zespołu został zamieciony pod dywan. Wydaje mi się, że teraz będą skupiać się na graniu w piłkę.

Reprezentacja Polski musi być cierpliwa

- Jak powinniśmy zagrać przeciwko nim?

- W trudnych momentach musimy skorzystać z własnego doświadczenia. Byliśmy już w tej sytuacji kilka razy. Wiemy, jakie mamy marzenia, które kosztują cię cierpienie. Musimy być, nie chcę powiedzieć cierpliwi, ale bardzo uważni w rozgrywaniu. Szczególnie nie możemy pozwolić Albanii na kontry. Musimy tego unikać i próbować zaskoczyć ją ze stałych fragmentów. Mamy bardzo dobrych zawodników w tym elemencie. Na pewno trzeba pocierpieć w tym spotkaniu.

- Co ma pan na myśli?

- Mam nadzieję, że to jest tylko mecz przejściowy. W Polsce nikt nie wyobraża sobie sytuacji, że go nie wygramy. Możemy oczywiście dużo mówić, ale zawodnicy muszą swoje przecierpieć przez te 90 minut. Myślę, że oni wiedzą, jak to robić. Mamy bardzo doświadczony zespół. Trener Urban powołał zawodników doświadczonych, z którymi już pracował. Może nie wszyscy z nich są w najlepszej formie, ale za to dobrze czują się we własnej grupie. Wydaje mi się, że kadrowicze czują tę odpowiedzialność.

Jan Urban postawił na sprawdzonych kadrowiczów

- Trener Urban zaskoczył pana powołaniami?

- Jakby tak prześledzić kilka nazwisk, to są grubo pod kreską, jeśli chodzi o formę. Trener Urban bardzo konserwatywnie zachował się i powołał zawodników, do których ma zaufanie. On buduje grupę, w której wie, jak zachowa się zawodnik z pozycji 1 do 11, a jak ten z pozycji 12 do 18. Musi być wsparcie od początku do końca z każdej strony. Selekcjoner w tych kategoriach robił powołania, bo kilku zawodników gra przeciętnie, a niektórzy w ogóle nie grają. Można byłoby znaleźć innych piłkarzy, którzy występują w klubach. Wiadomo, że w reprezentacji to powinno być kryterium numer jeden. Mam nadzieję, że Urban obroni się swoimi wyborami.

- W kadrze jest za to debiutant Oskar Pietuszewski, który robi furorę w Porto. Co pan sobie po nim obiecuje?

- Idealnym scenariuszem dla Pietuszewskiego byłoby to, że zalicza wejście Smoka, tak jak ma to miejsce w Porto. Było dużo dyskusji na jego temat, ale doczekał się powołania. Myślę, że swoją grą pokazał trenerowi, że zasłużył na to powołanie i być może dostanie szansę, bo te mecze mogą być trudne, bardzo wyrównane i ławka rezerwowych może zdecydować o wyniku. Trener musi uczulać zawodników, żeby byli bardzo skupieni na zadaniu, jakim jest awans. Muszą wiedzieć, że jeśli dojdzie do zmiany, to selekcjoner na nich liczy.

Niech Robert Lewandowski prowadzi nas na mudial

- Spodziewa się pan, że Pietuszewski będzie tajną bronią na Albanię?

- Wszyscy liczymy na niego. Jeśli dostanie szansę, to raczej jako zmiennik. Ale nawet w takiej sytuacji może coś zrobić. Jest to finezyjny i niekonwencjonalny zawodnik. Zachowuje się nieszablonowo. To sprawia, że jest w stanie zrobić wejście smoka. To byłby najpiękniejszy scenariusz.

- Robert Lewandowski błysnął ostatnio w Lidze Mistrzów. Czy kapitan poprowadzi nas na mundial?

- Nikt nie chce za daleko wybiegać w przyszłość, mówić co chce osiągnąć. W tym wieku, w który jest Robert, to tak naprawdę chcesz z tygodnia na tydzień koncentrować się na grze. Na pewno w jego świadomości jest mundial, są marzenia o perfekcyjnym zakończeniu kariery. Nie jest powiedziane, że jeszcze po mundialu nie będzie grał. Wydaje się, że to byłby najpiękniejszy scenariusz dla niego, aby z kadrą awansować i zagrać na mistrzostwach świata.

- Będzie zdeterminowany?

- Dla Lewego to są bardzo ważne mecze. Wie, że dobrze byłoby je wygrać, awansować na mundial i zakończyć to na swoich warunkach. Robert strzela gole, bije rekordy w Lidze Mistrzów. Dlatego dobrze byłoby, żeby skończył grę w reprezentacji na swoich zasadach. Każdy zawodnik tego kalibru chciałby uwiecznić grę kadry na mundialu. I po dobrym występie zakończyć przygodę z piłką reprezentacyjną. Ale to jest tylko mój scenariusz, co do Roberta.

