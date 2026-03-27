Szwecja – Polska. Szwedzki dziennikarz mówi nam wprost o nastrojach u rywali. „Lewandowski jest świetny, ale my mamy Gyokeresa”

Polska zmierzy się ze Szwecją w finale baraży o awans na mundial, a Szwedzi liczą na swojego bohatera, Viktora Gyokeresa.

Szwedzki dziennikarz podkreśla przemianę drużyny pod wodzą nowego selekcjonera, Grahama Pottera, i zapowiada "pojedynek masek".

Mimo szacunku dla Lewandowskiego, nastroje w Szwecji są stonowane, a szanse na awans oceniane są jako 50 na 50.

Szwedzki Harry Potter i niezbędny Gyokeres

Reprezentacja Szwecji po fatalnych eliminacjach przeszła przemianę. Zdaniem szwedzkiego dziennikarza, to zasługa nowego selekcjonera, Grahama Pottera, który odmienił oblicze kadry "Trzech Koron".

- Graham Potter zmienił tę drużynę. Pod wodzą Jona Dahla Tomassona graliśmy fatalnie, zaliczyliśmy dramatyczne eliminacje. Potter zmienił tę drużynę, można powiedzieć, że wyczarował coś niczym Harry Potter - uważa Gustaf Tidestad. Dodał jednak, że dużym osłabieniem w meczu z Polską będzie brak Dejana Kulusevskiego.

Mimo to, Szwedzi mają swojego bohatera, na którego liczą w decydującym starciu. Jest nim Viktor Gyokeres, autor hat-tricka w półfinałowym meczu z Ukrainą. Jego forma ma być kluczem do sukcesu.

- Potrzebujemy Gyokeresa w świetnej formie. Na początku w Arsenalu trochę go krytykowano, ale myślę, że powinniśmy pamiętać, że cały czas strzelał sporo goli. W Szwecji jest gwiazdą wielkiego formatu, nie tylko jeśli chodzi o futbol. Szczególnie po hat-tricku w meczu z Ukrainą, który udowodnił, że Viktor jest nam po prostu niezbędny - ocenia dziennikarz.

Pojedynek masek i szacunek dla Polski

Starcie w Sztokholmie zapowiada się jako pojedynek dwóch wielkich napastników – Roberta Lewandowskiego i Viktora Gyokeresa. Będzie to starcie dwóch zamaskowanych piłkarzy. Lewandowskiego, z prawdziwą maską na twarzy i Gyokeresa, z maską z dłoni, w formie radości po golach.

W Szwecji panuje duży szacunek dla kapitana reprezentacji Polski. Nikt nie ma wątpliwości co do jego klasy, co sprawia, że kibice podchodzą do meczu z dużą dozą ostrożności.

- Lewandowski jest doskonale znany w Szwecji i wszyscy doskonale wiemy, do czego jest zdolny - przyznaje Tidestad.

Nastroje w kraju są stonowane. Choć wiara w drużynę wróciła, nikt nie spodziewa się łatwego spotkania. Szanse oceniane są pół na pół, a Polska jest postrzegana jako bardzo solidny i trudny do pokonania rywal.

- Jak w Szwecji typuje się ten mecz? 50 na 50. Mogliśmy trafić na przykład na Włochy, ale Polska jest uznawana za zespół stabilny, który „dowozi”, trudno ją pokonać i zaskoczyć. Kibice w Szwecji wiedzą, że to będzie trudny mecz, nie są przekonani o zwycięstwie - mówi dziennikarz. Dodał również, że po słabych kwalifikacjach szwedzcy piłkarze czują, że "ukradli" tę szansę i są zdeterminowani, by ją wykorzystać. Chodzi o to, że do baraży trafili dzięki dobrym występom w Lidze Narodów.

Na koniec Tidestad zapowiedział, że atmosfera na stadionie będzie gorąca. - Atmosfera na trybunach będzie z pewnością wyśmienita. Będzie elektrycznie - podsumowuje.

34

Robert Lewandowski po meczu 26.03.2026