Udział Iranu w Mistrzostwach Świata 2026 stanął pod znakiem zapytania z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.

Prezes Irańskiej Federacji Piłkarskiej ogłosił, że reprezentacja zagra na mundialu, pomimo wcześniejszych zapowiedzi ministra sportu o bojkocie.

Meksyk deklaruje gotowość do przyjęcia meczów Iranu, a FIFA nie potwierdza negocjacji.

Czy Iran faktycznie zagra na mundialu, czy to tylko polityczna gra?

Sprzeczne sygnały z Iranu. "Bojkotujemy USA, nie mundial"

Wydawało się, że w związku z trwającymi od 28 lutego nalotami prowadzonymi przez Stany Zjednoczone i Izrael, w których zginął m.in. najwyższy przywódca Ali Chamenei, udział Iranu w mundialu jest wykluczony. Potwierdzał to wcześniej irański minister sportu Ahmad Doniamali. Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie po najnowszym oświadczeniu.

Prezydent Irańskiej Federacji Piłkarskiej, Mehdi Taj, w filmie opublikowanym przez agencję prasową Fars, postawił sprawę jasno.

- Bojkotujemy Stany Zjednoczone, ale nie mundial - oświadczył Mehdi Taj, potwierdzając, że drużyna narodowa normalnie przygotowuje się do udziału w mistrzostwach.

Ta deklaracja jest o tyle zaskakująca, że stoi w jawnej sprzeczności z dotychczasową linią rządu. Wprowadza to niepewność co do ostatecznej decyzji i pokazuje możliwy rozłam w irańskich władzach w kwestii podejścia do sportu w obliczu ostrego konfliktu politycznego.

Meksyk gotowy na przyjęcie Iranu. Co na to FIFA?

Zamieszanie potęgują doniesienia sprzed dwóch dni. Irańska ambasada w Meksyku poinformowała, że prezes Taj prowadzi negocjacje z FIFA w sprawie przeniesienia meczów grupowych swojej reprezentacji z USA do Meksyku. Światowa federacja piłkarska do tej pory nie potwierdziła tych informacji.

Na te doniesienia szybko zareagowała prezydent Meksyku, Claudia Sheinbaum. Na konferencji prasowej zapewniła, że jej kraj jest gotowy do zorganizowania meczów Iranu, jeśli tylko wpłynie oficjalna prośba w tej sprawie.

Mistrzostwa Świata w 2026 roku, z udziałem 48 drużyn, odbędą się w dniach 11 czerwca - 19 lipca na boiskach USA, Kanady i Meksyku. Ewentualne wycofanie się Iranu, który jako jeden z pierwszych zespołów zapewnił sobie awans, byłoby wydarzeniem bez precedensu. Postawiłoby to FIFA przed trudnym zadaniem znalezienia zastępstwa, zwłaszcza że wciąż nie są znani wszyscy uczestnicy turnieju – pod koniec marca odbędą się m.in. baraże z udziałem reprezentacji Polski.

