Przed nami hit 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Legia Warszawa zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Trener gości, Adrian Siemieniec, nie ukrywa, że jego zespół jedzie do stolicy po pełną pulę. Szkoleniowiec zmotywował drużynę, przywołując słowa Roberta Lewandowskiego, które mają być dla niej drogowskazem.

W zaległym meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy czeka nas prawdziwy szlagier. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej Legia Warszawa podejmie Jagiellonię Białystok. Obie drużyny mają wysokie aspiracje, a spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Trener "Jagi", Adrian Siemieniec, w jasny sposób określił cel swojego zespołu.

Siemieniec: Legia w skali Polski to duży klub

Szkoleniowiec Jagiellonii z dużym szacunkiem wypowiedział się o najbliższym rywalu, podkreślając jego status na polskiej scenie piłkarskiej. Jednocześnie zaznaczył, że jego drużyna przez ostatnie lata zbudowała własną markę i nie jedzie do stolicy na straconej pozycji.

- Legia to w skali Polski naprawdę duży klub. Każdy kto rywalizuje z tym zespołem nie przechodzi obojętnie obok tego meczu. Postawą w ostatnich latach w Ekstraklasie i w rozgrywkach europejskich budujemy swoją markę. Zwiększamy swój status. Podchodzimy do tego starcia z nieco innym bagażem doświadczeń, na innym poziomie mentalności - powiedział Siemieniec, cytowany przez media klubowe.

Jagiellonia celuje w wygraną na Łazienkowskiej

Trener białostoczan jest świadomy, jak trudny teren czeka jego piłkarzy, ale przypomniał, że Jagiellonia potrafiła już w przeszłości wygrywać w Warszawie. Zespół jest zdeterminowany, aby powtórzyć ten sukces.

- Teren gorący, wymagający. Przed nami trudne spotkanie, ale wygrywaliśmy już w Warszawie. To nie jest tak, że nie pokazaliśmy, że można tam wygrać. Spodziewamy się trudnego spotkania, ale jedziemy tam wygrać - odważnie zadeklarował szkoleniowiec, cytowany przez klubowe media Jagiellonii.

Słowa Lewandowskiego jako motto Jagiellonii

Najciekawszy fragment wypowiedzi trenera dotyczył mentalnego przygotowania drużyny. Adrian Siemieniec zaskoczył, przywołując słowa kapitana reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego. Mają one stanowić inspirację i motto dla jego zawodników, którzy nie mogą spoczywać na laurach.

- Przyświeca nam myślenie zadaniowe. To, co za nami, to za nami. Zawsze powtarzam drużynie zasłyszane słowa Roberta Lewandowskiego: "Nie ma znaczenia ile wygrałeś. Liczy się to, ile chcesz jeszcze wygrać". Skupiamy się na zadaniu przed nami - zapowiedział trener Jagiellonii, cytowany przez portal klubu z Podlasia.

Ta wypowiedź pokazuje, że w szatni Jagiellonii panuje pełna koncentracja i głód kolejnych sukcesów. Mecz z Legią Warszawa będzie doskonałym testem dla mentalności białostoczan i sprawdzianem, czy słowa trenera znajdują odzwierciedlenie na boisku. Początek spotkania w środę 24 września o godz. 21.

