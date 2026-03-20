Adrian Siemieniec, w ciągu trzech lat, przeszedł drogę od utrzymania Jagiellonii w Ekstraklasie do zdobycia z nią mistrzostwa Polski.

Początki kariery Siemieńca były naznaczone rezygnacją i wątpliwościami, jednak podjął ryzyko i odmienił losy białostockiego klubu.

Poza mistrzostwem, Siemieniec zdobył brązowy medal, dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji i wywalczył Superpuchar Polski.

Jakie są sekrety sukcesu młodego trenera, który zapisał najpiękniejszy rozdział w historii Jagiellonii?

W kwietniu 2023 roku władze Jagiellonii zdecydowały się na odważny rok zatrudniając Siemieńca, który wcześniej samodzielnie prowadził rezerwy białostockiego klubu. Ostatnio trener Krzysztof Brede zdradził, jak wyglądał początek kariery młodego szkoleniowca.

- Ta historia jest naprawdę piękna - wyznał Brede w Ekstraklasa TV. - Byliśmy na ślubie u Karola Świderskiego. Siedzieliśmy przy jednym stoliku. Adrian był taki zrezygnowany. Mówi: "ciężko to idzie. Ukierunkowałem się na pracę w rezerwach Jagiellonii. Będę tam pracował. Wyjazdy to dla rodziny nie jest najlepszy czas, a mam małe dzieci. Zostaję w Białymstoku i będę tam walczył. Zobaczę, jak to się ułoży, ale nie jest lekko. Powiedziałem mu, że trzeba pracować i walczyć, bo jest jeszcze młodym trenerem - opowiadał.

Adrian Siemieniec wykonał świetną pracę w Jagiellonii

Jednak warto było zaryzykować i postawić na obiecującego szkoleniowca, bo ten uniknął degradacji, a następnie wyważył drzwi z futryną. Wprowadził Jagę na szczyt i sięgnął z nią po pierwszy w dziejach tytuł.

- Mija siedem-osiem miesięcy i Adrian - w sumie tak trochę z konieczności - zostaje pierwszym trenerem - wspominał Brede w Ekstraklasa TV. - Sytuacja Jagiellonii jest zła. Zostaje, żeby Jaga nie spadła do pierwszej ligi. Wykonuje świetną pracę, jeszcze z Rafałem Grzybem, który był kiedyś naszym podopiecznym. I ciągną Jagiellonię do historycznego mistrzostwa Polski - przypomniał.

Trener Jagiellonii wcześniej nie myślał, że może tyle osiągnąć

W ubiegłym sezonie Siemieniec dorzucił brązowy medal, dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji i dodał Superpuchar Polski. W tym znów pokazał się w europejskich pucharach i znów ma szansę sięgnąć po drugie mistrzostwo. W krótkim okresie zapisał najpiękniejszy rozdział w historii klubu z Podlasia.

- To jest taka niemożliwa sytuacja - tłumaczył Brede. - Zawsze to wspominam, że w piłce to jest pyk. Może ci zaskoczyć i przeskoczyć. Jak dobrze wykorzystasz ten czas i talent, który na pewno ma Adrian, to możesz dużo zrobić. Coś takiego, o czym wcześniej nie myślałeś. Może marzyłeś, ale nie byłeś świadomy, że to może się stać - podkreślił.

Jagiellonia wskoczyła na topowy poziom

Siemieniec nie zmarnował szansy, którą otrzymał od władz Jagiellonii. Wykorzystał perfekcyjnie kredyt zaufania. Odpłacił się największymi sukcesami w historii białostockiej drużyny.

- Adrian zapracował z szeregiem ludzi na to, żeby mieć komfortowe warunki - ocenił Brede. - Jagiellonia bardzo dobrze się rozwija. Wskoczyła na topowy poziom w Polsce i nawet w Europie. Rywalizuje jak równy z równym, mierząc się z zespołami, które mają markę. Jagiellonia od nich nie odstaje. Potrafi bardzo dobrze funkcjonować - podsumował szkoleniowiec, który przed laty związany był z Jagiellonią jako asystent.

