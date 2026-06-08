Ekstraklasa pokazała nowe trofeum i piłkę na 100-lecie. Kluby dostaną rekordowe 300 mln zł!

Polska Ekstraklasa świętuje 100-lecie istnienia, zapowiadając spektakularne zmiany, w tym nowe, lśniące trofeum i unikalną piłkę od Adidasa.

Kluby otrzymają rekordowe 300 milionów złotych, co ma być paliwem do walki o czołowe miejsca w europejskich rankingach i awans do Ligi Mistrzów.

Odkryj, jakie technologiczne nowinki wprowadzi liga i czy te gigantyczne inwestycje w końcu wyniosą naszą piłkę do europejskiej elity!

Złoty wiek polskiej piłki? Nowe trofeum zapiera dech!

To ma być sezon, jakiego jeszcze nie było. Rozgrywki 2026/2027 upłyną pod znakiem obchodów 100-lecia Ekstraklasy, a władze ligi już teraz rozpoczynają wielką fetę. Podczas specjalnej konferencji w Warszawie zaprezentowano nową, spektakularną odsłonę trofeum dla mistrza Polski. Paterę pokryto nową, znacznie bardziej błyszczącą powłoką w złotym kolorze, by podkreślić rangę jubileuszu.

- Chcemy w ten sposób podkreślić wyjątkowość tego jubileuszu. Mam nadzieję, że będzie to złoty sezon, a może nawet złoty wiek przed nami - mówił prezes Ekstraklasy SA, Marcin Animucki.

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To nie koniec nowości. Piłkarze będą grać specjalnie zaprojektowaną na tę okazję piłką Ekstraklasa PRO od firmy Adidas. Jak zapewniano, dzięki specjalnym wytłoczeniom ma ona niezwykłą precyzję i stabilność w locie.

- Podobno wystarczy jedno dotknięcie i leci prosto w okienko. Będziemy świadkami w tym sezonie wielu naprawdę wyjątkowych goli - żartował prowadzący konferencję Remigiusz Kula.

Rekordowe pieniądze i walka o Ligę Mistrzów. "Jesteśmy na miejscu, które nam się należało"

Wielkie zmiany wizualne to tylko jedna strona medalu. Druga to gigantyczne pieniądze, które mają napędzać rozwój ligi. Kluby za miniony sezon otrzymały już łącznie 294 miliony złotych, a prezes Animucki zapowiedział, że granica 300 milionów może zostać przekroczona jeszcze w tym sezonie. To absolutny rekord, który ma pomóc w walce o europejskie puchary.

- Jesteśmy na miejscu, które nam się należało, ale osiągnęliśmy to wielką pracą. Mamy najnowocześniejszą infrastrukturę sportową i coraz więcej osób na stadionach - podkreślał prezes Ekstraklasy.

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Celem jest awans do pierwszej dziesiątki najlepszych lig w Europie, co dałoby mistrzowi Polski bezpośredni awans do Ligi Mistrzów. Pomóc w tym ma nie tylko zastrzyk gotówki, ale i technologia. Już w październiku na stadionach ma zadebiutować półautomatyczny system spalonych, znany z rozgrywek Champions League. To dowód, że Ekstraklasa, choć stuletnia, patrzy w nowoczesną przyszłość.

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