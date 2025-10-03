Gruchnęły sensacyjne wieści o Adamie Nawałce! Szykuje się wielki powrót?

Mimo że Adam Nawałka od ponad 6 lat nie pracował jako trener, jego nazwisko wciąż budzi wielkie emocje. W tym czasie były selekcjoner, który poprowadził reprezentację Polski do ćwierćfinału Euro 2016, a także na mistrzostwach świata w Rosji, kilka razy pojawiał się jako kandydat do ponownego objęcia kadry. Nawet ostatnio, po dymisji Michała Probierza, był jednym z głównych kandydatów na jego następcę. Ostatecznie Cezary Kulesza postawił na Jana Urbana, ale kilka tygodni później znów zrobiło się głośno o możliwym powrocie Nawałki!

Zdecydowane słowa Adama Nawałki w kierunku Jana Urbana. Zwrócił na to uwagę. "Sytuacja jest ekstremalnie trudna"

Nawałka trenerem Widzewa?! Najnowsze wieści

W środę "Express Ilustrowany" poinformował, że były selekcjoner może objąć Widzew Łódź. Sytuacja w tym klubie jest napięta. Pracę stracił już chorwacki trener Zeljko Sopić, ale zastępujący go Patryk Czubak nie odmienił na razie gry drużyny. Mówi się, że najbliższy mecz z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza może przesądzić o jego przyszłości. W Łodzi mają już sondować potencjalnych następców i faktycznie pojawiło się nazwisko Nawałki!

- Wczoraj wieczorem faworytem do objęcia posady trenera w Widzewie był Adam Nawałka - poinformował Mateusz Borek w piątkowym programie "Bajerka o futbolu". - Natomiast dzisiaj rano otrzymałem SMS-a, że faworytem jest już Robert Kolendowicz - dodał jednak.

Kolendowicz 16 września stracił pracę w Pogoni Szczecin. To, że jest blisko Widzewa potwierdził też Bartłomiej Czetowicz z portalu wSzczecinie.pl.

"To nie jest jedyna opcja, jaką teraz na stole ma Robert Kolendowicz. To nie tylko oferty krajowe, ale również zagraniczne" -napisał na portalu X. Sytuacja w Łodzi jest więc dynamiczna, a wiele może zmienić też sobotni mecz Widzewa z Termalicą. Dopiero po nim będzie wiadomo więcej o najbliższej przyszłości obecnego trenera.