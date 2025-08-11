Jednak w sferze szeroko rozumianej nadbudowy z kulturą na czele rodzą się wątpliwości. Czy pozbawiony talentu wokalnego „artysta” wykreowany sztucznie na współczesnego Pavarottiego porwie tłumy na koncertach?

Brak autentyczności to najgorsze co może spotkać piosenkarza, muzyka, malarza i... sportowca. Znawca tematu Jarosław Królewski postawił kiedyś na AI zatrudniając za jej pomocą trenera i kilku piłkarzy, skutek był opłakany. Nie wierzę, by algorytmy i komputery lepiej rozeznały się w potencjale młodego sportowca niż żywi ludzie z doświadczeniem. Sport to emocje, nastrój chwili, nieprzewidywalność, podejmowanie decyzji pod wpływem intuicji, często wbrew logice. A jednak ludzkie decyzje na boisku przeważnie są skuteczne, gdy podejmują je mistrzowie. AI na pewno nie uznałaby Kazimierza Deyny za genialnego piłkarza choć przecież był nim niewątpliwie. Miał inteligencję boiskową, coś bardzo trudnego do naukowego zdefiniowania.

Skoro o krakowskiej Wiśle mowa, to warto odnotować, że coś drgnęło w kwestii przełamywania narzuconego przez stadionowych ekstremistów bojkotu kibiców „Białej Gwiazdy”. W Tychach zameldowało się ich trzystu, na początek dobre i to. Przez długi czas ogon kręcił psem, niewielkie acz wpływowe grupki kibicowskie decydowały kto zamknie stadion przed gośćmi, a o powody mieli się już martwić gospodarze. A wystarczyła, by jedna decyzja: nie wpuszczacie przyjezdnych, to swoich też nie, grajmy przy pustych trybunach.

Sezon ligowy ledwie wystartował, a już przełożono kilka spotkań z udziałem klubów grających w europejskich pucharach. Gdyby tak samo postąpili Hiszpanie, to La Liga dłużej by pauzowała niż grała. Rozumiem intencje władz Ekstraklasy, ale przypomnę, że z rozpieszczonych dzieci rzadko wyrastają geniusze.

Objęcie Legii przez Edwarda Iordanescu pokazało ukryty potencjał tej drużyny. Śmieszą peany asystenta Emanuela Ribeiro pod adresem jego szefa Goncalo Feio. Obaj panowie przepracowali we francuskiej Dunkierce raptem 3 tygodnie, a przez tak krótki czas zdążyli nauczyć miejscowych jak kosić trawę, przygotować śniadanie i naprawić klubowy autokar. Przypomina się przypowiastka Kazimierza Górskiego o pewnym Feio sprzed pół wieku: „świetny trener, tylko nie ma wyników”. Gdyby sztuczna inteligencja decydowała o obsadzie sztabów szkoleniowych, to awanturniczy Portugalczyk byłby rozchwytywany.

Były już prezydent Andrzej Duda rzutem na taśmę wręczył odznaczenia państwowe grupie działaczy piłkarskich, co wywołało lawinę komentarzy. Ponieważ zazdrość i zawiść nigdy mnie nie kręciły, pogratulowałem nagrodzonym, po czym odkurzyłem mój medal Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, który otrzymałem z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Cieszmy się z małych rzeczy, wtedy żyje się przyjemniej.

