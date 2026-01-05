Oficjalny komunikat z Legii. Wielki niewypał opuszcza klub. Jego dorobek jest kompromitujący

Legia Warszawa żegna się z Noahem Weisshauptem, piłkarzem, który miał być gwiazdą, a okazał się rozczarowaniem.

Niemiecki skrzydłowy z przeszłością w Bundeslidze rozegrał zaledwie 10 meczów bez gola i z jedną asystą.

Legia wydała komunikat w sprawie rozstania się z Noahem Weisshauptem. Sprawdź, co napisano

Noah Weisshaupt odchodzi z Legii Warszawa. Oficjalny komunikat

Przed rozpoczęciem sezonu 2025/26 cel dla Legii Warszawa był jasny - mistrzostwo Polski i dobra gra w europejskich pucharach. W tym celu do klubu przyszedł trener Edward Iordanecu i kilku piłkarzy, którzy mieli dać zespołowi i ilość (bramek i asyst), i jakość. Jednym z nich był piłkarz rodem z Niemiec - Noah Weisshaupt. Co ciekawe, nie był to jakiś "ogórek", który tułał się po niższych ligach za naszą zachodnią granicą. 24-letni skrzydłowy rozegrał 74 mecze w Bundeslidze i występował w niemieckiej młodzieżówce. Okazało się jednak, że Ekstraklasa to za wysokie progi na jego nogi... Noah Weisshaupt w Legii rozegrał 10 meczów, w których nie strzelił żadnej bramki i zanotował jedną asystę. Bilans raczej kompromitujący jak na zawodnika, który miał być gwiazdą zespołu.

Noah Weisshaupt odchodzi z Legii. Warszawski klub zdecydował się na opcję skrócenia wypożyczenia 23-letniego niemieckiego skrzydłowego. Noah, dziękujemy za czas spędzony w Legii i życzymy powodzenia w dalszej karierze

- czytamy w oficjalnym komunikacie Legii.

Marek Papszun ma poprawić grę Legii Warszawa

Generalnie cała drużyna "Wojskowych" ma za sobą fatalną rundę. Legia Warszawa w Ekstraklasie po 18. meczach zajmuje... przedostatnie miejsce w tabeli. Na domiar złego odpadła z Pucharu Polski (po porażce u siebie z Pogonią Szczecin) i z Ligi Konferencji. W sześciu meczach LKE Legia zdobyła zaledwie sześć punktów. "Wojskowi" wygrali z ukraińskim Szachtarem Donieck i Lincoln Red Imps z Gibraltaru. Przegrali z tureckim Samsumsporem, czeską Spartą Praga, słoweńskim NK Celje i ormiańskim Noah. Kibice liczą na to, że drużyna zacznie znacznie lepiej grać pod wodzą nowego trenera - Marka Papszuna. Były szkoleniowiec Rakowa w grudniu został zaprezentowany przez stołeczny klub.

