To czeka Edwarda Iordanescu. Media w Rumunii nie mają wątpliwości

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2025-10-31 16:21

W Warszawie porażka i ulga, w Bukareszcie... wielka nadzieja. Zwolnienie Edwarda Iordanescu z Legii Warszawa po zaledwie 137 dniach pracy wywołało w jego ojczyźnie falę spekulacji. Rumuńskie media są przekonane, że to dopiero początek i już wskazują jego kolejny, niezwykle prestiżowy, przystanek w karierze.

Edward Iordanescu

i

Autor: Lukasz Grochala/ Cyfrasport Edward Iordanescu
  • Edward Iordanescu pożegnał się z Legią Warszawa po zaledwie 137 dniach, co było wspólną decyzją zarządu i trenera.
  • Fatalne wyniki, w tym odpadnięcie z Ligi Europy i Pucharu Polski oraz 10. miejsce w Ekstraklasie, przesądziły o losie rumuńskiego szkoleniowca.
  • Czy niepowodzenie w Polsce otworzy Iordanescu drogę do powrotu na stanowisko selekcjonera reprezentacji Rumunii i odnowienia jej sukcesów?

Krótka i burzliwa przygoda Edwarda Iordanescu z Legią Warszawa dobiegła końca. Rumuński szkoleniowiec, który miał być gwarantem sukcesów, pożegnał się z klubem po zaledwie 137 dniach. 

Michał Żewłakow: Wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy

- Spotkaliśmy się z trenerem Iordanescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy - powiedział Michał Żewłakow, cytowany przez klubowe media. - Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany, które pozwolą drużynie w pełni wykorzystać  potencjał i realizować założone cele – dodał dyrektor sportowy Legii.

Co pogrążyło Rumuna w Legii?

Zaczął obiecująco, od zdobycia Superpucharu Polski. Jednak później było tylko gorzej. Ostatecznie o losie trenera przesądziły jednak fatalne wyniki. Zawalił el. Ligi Europy, odpadł z Pucharu Polski przegrywając 1:2 u siebie z Pogonią Szczecin. W PKO BP Ekstraklasie warszawski zespół zajmuje dopiero 10. pozycję. W 23 meczach Legia pod jego wodzą wygrała 12 razy, 6 zremisowała i zanotowała 7 porażek. 

Wielki powrót staje się faktem? Rumuni już go witają

Podczas gdy w Warszawie żegnano go bez żalu, w jego ojczyźnie na wieść o zwolnieniu zapanowała niemal euforia. Media, na czele z telewizją Digi Sport, są przekonane, że dymisja z Legii otwiera Iordanescu drogę do powrotu na stanowisko selekcjonera reprezentacji Rumunii. To właśnie on, po latach posuchy, doprowadził kadrę do historycznego wyjścia z grupy na Euro.

Dziennikarze nie mają wątpliwości, że "Edi" jest dziś głównym kandydatem do zastąpienia Mircei Lucescu i ponownego przywrócenia blasku drużynie narodowej. Wygląda na to, że nieudana przygoda w Polsce może paradoksalnie okazać się dla niego początkiem czegoś wielkiego.

