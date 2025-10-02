Jagiellonia Białystok rozpoczyna walkę w Lidze Konferencji, mierząc się z maltańskim Hamrun Spartans.

Mimo serii 14 meczów bez porażki, trener Adrian Siemieniec dąży do przerwania passy dwóch remisów.

Celem jest zwycięstwo, które pozwoli Jagiellonii powrócić na zwycięską ścieżkę.

Czy Jagiellonia zdołają pokonać Maltańczyków i dobrze rozpocząć pucharową przygodę? Sprawdź, jak potoczy się mecz!

Jagiellonia Białystok, która w poprzednim sezonie dotarła aż do ćwierćfinału, rozpoczyna swoją przygodę z nową edycją Ligi Konferencji. Pierwszym rywalem drużyny prowadzonej przez Adriana Siemieńca będzie maltański zespół Hamrun Spartans.

Białostoczanie mogą pochwalić się imponującą serią czternastu meczów bez porażki, szkoleniowiec patrzy na sytuację z innej perspektywy. Ostatnie dwa ligowe remisy z Lechem Poznań i Legią Warszawa sprawiają, że trener chce jak najszybciej wrócić z drużyną na zwycięską ścieżkę.

Michał Probierz ma nową pracę? Sensacyjne doniesienia. Może poprowadzić egzotyczną kadrę

14 meczów Jagiellonii bez porażki

Trener Jagiellonii nie ukrywa, że celem na czwartkowe spotkanie jest wyłącznie zwycięstwo. Jak sam zauważa, perspektywa jest kluczowa, a on skupia się na tym, by przerwać serię meczów bez wygranej.

- Skupiamy się na tym, żeby dobrze rozpocząć te rozgrywki i wygrać mecz - powiedział trener Adrian Siemieniec, cytowany przez klubowe media. - Ktoś mówi, że mamy 14 meczów z rzędu bez porażki. Odwracam sytuację i mówię, że mamy dwa z rzędu mecze bez zwycięstwa. To mnie dzisiaj interesuje najbardziej - zaznaczył.

Grzegorz Piechna zachwycony rewelacyjną Koroną. Wskazuje kandydata do reprezentacji Polski!

Siemieniec chce wrócić na zwycięską ścieżkę

Szkoleniowiec podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie połączenie dobrej gry z korzystnym rezultatem.

- Chcemy wygrać i wrócić na zwycięską ścieżkę - tłumaczył Siemieniec, cytowany przez oficjalny portal klubu. - Żeby to zrobić musimy zagrać dobre spotkanie i doprowadzić do sytuacji, w której nasza dobra gra połączy się z dobrym wynikiem. Mówiąc dobry wynik mam na myśli zwycięstwo - dodał.

Włodzimierz Lubański o dokonaniach Górnika. Legenda wskazuje, co jest kluczowe u lidera ligi

Trudne tereny w Warszawie i Poznaniu

Jednocześnie Adrian Siemieniec tonuje nastroje i docenia klasę rywali, z którymi jego zespół mierzył się w ostatnich kolejkach PKO BP Ekstraklasy. Zdobycie punktów na stadionach Legii (0:0) i Lecha (2:2) uważa za wartościowy wynik.

- Jestem daleki od tego, żeby czuć rozczarowanie po remisie przy Łazienkowskiej czy na Lechu. To są bardzo trudne tereny i jakościowi przeciwnicy. Każdemu będzie tam trudno o punkty - podkreślił Siemieniec, cytowany przez klubowe media.

Teraz jednak cała uwaga skupiona jest na pucharowym starciu.

Jacek Cyzio ostrzega Legię i ujawnia niezwykłą historię. "To nie są chłopcy do bicia"

Kiedy mecz Jagiellonia - Hamrun Spartans? Gdzie transmisja?

Początek meczu Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans w czwartek, 2 października, o godz. 18:45. Transmisję z meczu można zobaczyć na Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2.

Piotr Czachowski wprost o Janie Ziółkowskim. Wskazuje, co musi zrobić, by być jak Robert Lewandowski