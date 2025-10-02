Korona Kielce to rewelacja PKO BP Ekstraklasy, a były król strzelców Grzegorz Piechna chwali trenera Jacka Zielińskiego.

Dawid Błanik jest motorem napędowym drużyny i Piechna zastanawia się, czy powinien dostać szansy w kadrze.

Kontuzja Wiktora Długosza to problem, ale nowy nabytek, Tamar Svetlin, dobrze się prezentuje.

Czy "Scyzoryki" sprostają trudnemu wyjazdowi do Białegostoku? Sprawdź, co czeka Koronę!

Postawa "Scyzoryków" w tym sezonie może imponować. Podopieczni Jacka Zielińskiego po świetnym początku rozgrywek zameldowali się w ścisłej czołówce ligi, stając się jej największą rewelacją. Formę zespołu docenia były król strzelców Ekstraklasy, Grzegorz Piechna, który w samych superlatywach wypowiada się o pracy szkoleniowca.

Michał Probierz ma nową pracę? Sensacyjne doniesienia. Może poprowadzić egzotyczną kadrę

Zieliński poukładał Koronę

- Korona Kielce jest na fali. Wielki szacunek dla trenera Jacka Zielińskiego za to, jak poukładał ten zespół. To że Korona jest teraz na podium nie jest przypadkowe. Zieliński wyciąga maksimum. Do tego ma dobry kontakt z drużyną. Kiedy można, to pozwala podopiecznym wyluzować, a kiedy jest czas na pracę, to jest spina i zasuwanie - analizuje Piechna.

Były napastnik przyznaje, że nie spodziewał się aż tak dobrych wyników.

- Szczerze, to po letnich transferach nie sądziłem, że będzie tak dobrze. Chciałbym, aby jak najdłużej im szło, żeby nie było tak, że dostaną dwa gongi i będzie zadyszka. Ale jak na razie jest rewelacja - dodaje.

Włodzimierz Lubański o dokonaniach Górnika. Legenda wskazuje, co jest kluczowe u lidera ligi

Urban sięgnie po Błanika?

Motorem napędowym kieleckiej drużyny jest bez wątpienia Dawid Błanik. Pomocnik ma na koncie już pięć goli i jest liderem zespołu. Jego gra nie umknęła uwadze Grzegorza Piechny, który zastanawia się, czy na jego formę zwróci uwagę selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban?

- Błanik to przebojowy i odważny gracz. Strzelił pięć goli, ma liczby. Ciekawi mnie, jak na jego dokonania spojrzy selekcjoner. Może da mu szansę w kadrze? Błanik to lider. Ma szybkość, dobry balans, odejście, a do tego dobry, soczysty strzał - komplementuje skrzydłowego były reprezentant Polski.

Jacek Cyzio ostrzega Legię i ujawnia niezwykłą historię. "To nie są chłopcy do bicia"

Podcięte skrzydło i nowy, dobry transfer

Niestety, trener Zieliński ma też powody do zmartwień. Wszystko przez kontuzję Wiktora Długosza.

- Szkoda, że wypadł Wiktor Długosz i to na jeszcze dłuższy okres. Teraz Korona ma podcięte jedno skrzydło. On i Dawid Błanik napędzali grę kielczan. Zobaczymy, kto go zastąpi - martwi się Piechna.

Bardzo dobre wrażenie robi nowy nabytek, słoweński pomocnik Tamar Svetlin.

- Fajnie wprowadził się Tamar Svetlin, który dobrze się prezentuje. Słoweniec naprawdę wiele potrafi. Zagra prostopadłą piłkę, uderzy. To dobry transfer - ocenia legenda Korony.

Piotr Czachowski wprost o Janie Ziółkowskim. Wskazuje, co musi zrobić, by być jak Robert Lewandowski

Prawdziwy test w Białymstoku. Trzeba uważać na te gwiazdy

Przed Koroną Kielce niezwykle trudne zadanie. W najbliższej kolejce kielczanie zmierzą się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Grzegorz Piechna uważa, że to będzie prawdziwy sprawdzian dla jego byłego klubu i wskazuje największe zagrożenia w szeregach rywala.

- To będzie test dla Korony. Jagiellonia to silny zespół. Ma wyrównany i szeroki skład. Białostoczanie będą dużym wyzwaniem dla kieleckiej drużyny. Obrońcy Korony muszą uważać, bo taki Jesus Imaz nie potrzebuje wiele, żeby strzelić gola. Z kolei Afimico Pululu jest tak silny, że bierze na siebie dwóch rywali i „jedzie” - ostrzega Grzegorz Piechna.

Piłkarze Lecha Poznań spotkają się z nową siłą. Ekspert ostrzega: sprzedają za miliony, zdemolowali Wisłę Kraków

Tęsknisz za Ekstraklasą? Te kluby kiedyś walczyły o mistrzostwo, ale już NIE ISTNIEJĄ [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Dwukrotny (1998 i 1999) zdobywca Pucharu Polski, klub związany z Ryszardem F. ps. "Fryzjer" to: Groclin Grodzisk Amica Wronki Aluminium Konin Następne pytanie