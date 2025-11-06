Celje – Legia: Potężne racowisko kibiców Legii! Czerwona łuna rozbłysła nad stadionem

Racowisko kibiców Legii podczas meczu z Celje

Legia Warszawa nie może powiedzieć, że ma udany początek sezonu. W Ekstraklasie zajmuje dopiero 10. miejsce, a rywalizację w Pucharze Polski zakończyła już na 1/16 finału! Takie wyniki nie mogły pozwolić na to, by stanowisko utrzymał Edward Iordanescu i do meczu w Celje drużynę przygotowywał już tymczasowy trener Inaki Astiz, były zawodnik stołecznego klubu. W Lidze Konferencji Legia również radziła sobie do tej pory ze zmiennym szczęściem – przegrała na początek z przeciętnym Samsunsporem, ale mocno poprawiła swoją sytuację i morale ogrywając mocny Szachtar Donieck!

Celje – Legia Warszawa: NA ŻYWO. Piorunujący początek Legii!

Mecz z Celje był sporą niewiadomą. Słoweńcy dobrze zaczęli rywalizację w Lidze Konferencji, wygrywając z AEK-iem Ateny i Shamrock Rovers, do tego dobrze radzili sobie w rodzimej lidze. Legia z kolei ma za sobą (poza meczem z Szachtarem) serię gorszych wyników i zmianę trenera, jednak to ostatnie może akurat działać na korzyść polskiego zespołu. Wiadomo też było, że w Słowenii Legię mocno wspierać będą jej kibice.

Ci wybrali się dużą grupą na mecz z Celje. Swoją obecność podkreślili już w 20. minucie, gdy odpalili masę rac, które rozświetliły okolicę na czerwono. Na szczęście obiekt Celje nie jest zamknięty i dym z rac nie przysłonił murawy, dzięki czemu mecz mógł być kontynuowany bez żadnych przeszkód. Nagrania z „racowiska” Legii szybko trafiły do sieci i jedno z nich możecie obejrzeć poniżej.

