FC Barcelona - PSG: Transmisja na żywo. Dlaczego nie ma dzisiaj Ligi Mistrzów w TVP? Gdzie oglądać mecz 1.10.2025?

Środowy mecz FC Barcelona - PSG elektryzuje kibiców na całym świecie. Wielu z nich liczyło na taki finał Ligi Mistrzów w ostatnim sezonie, ale Barca odpadła po dramatycznym półfinale z Interem. Teraz już na początku nowej edycji LM zmierzy się z obrońcą tytułu z Paryża, który po raz pierwszy w historii sięgnął po to trofeum i wygrał w poprzednim sezonie właściwie wszystko - poza finałem Klubowych Mistrzostw Świata.

Liga Mistrzów oficjalnie wraca do TVP! Znamy plan transmisji i hit z udziałem Lewandowskiego

Nowe rozgrywki zarówno Barcelona, jak i PSG zaczęły od zwycięstwa. "Duma Katalonii" wygrała w pierwszej kolejce trudny mecz na wyjeździe z Newcastle (2:1), a paryżanie rozbili u siebie Atalantę aż 4:0. Los skrzyżował dwóch faworytów do wygrania LM już w drugiej kolejce fazy ligowej, a hit Barcelona - PSG ma szczególne znaczenie dla polskich kibiców ze względu na Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

FC Barcelona - PSG: Transmisja. Dlaczego nie ma LM w TVP?

Dwaj Polacy znów decydują o sile Barcelony. Szczęsny wskoczył do składu wobec kontuzji Joana Garcii, a Lewandowski doszedł już do formy po problemach zdrowotnych z końcówki okresu przygotowawczego. W ostatnim meczu ligowym z Realem Sociedad "Lewy" strzelił gola na wagę zwycięstwa 2:1, a "Szczena" zaliczył solidny powrót do bramki po kilku miesiącach bez oficjalnego występu. Najprawdopodobniej obaj zagrają kilka dni później z PSG, ale tego meczu nie będzie w TVP. Dlaczego?

Robert Lewandowski stracił status nietykalnego! Hiszpańskie media nie mają wątpliwości przed hitem Barcelona - PSG w Lidze Mistrzów

To efekt nowej umowy zawartej między TVP a Canal+. Pierwszej kolejki LM w ogóle nie było w publicznej telewizji, dopiero po niej obie strony doszły do porozumienia. W efekcie TVP ma prawo do pokazywania jednego meczu danej kolejki - drugiego wyboru - we wtorek albo środę. W przypadku drugiej kolejki padło na wtorkowe spotkanie Chelsea - Benfica.

Gdzie oglądać mecz Barcelona - PSG dzisiaj?

Oznacza to, że hit FC Barcelona - PSG będzie transmitowany w TV tylko na płatnym kanale Canal+ Extra 1. Z kolei stream online będzie dostępny w usłudze Canal+ Online. Początek spotkania na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie zaplanowano na godzinę 21:00. Zapraszamy do śledzenia darmowej relacji na żywo na stronie Supersport.se.pl!

The Clash Of Titans ⚔️ pic.twitter.com/ZTk71RtZwe— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2025