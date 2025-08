W pierwszym spotkaniu białostoczanie także byli górą, zwyciężając 2:1. W kolejnej rundzie ich rywalem będzie duński Silkeborg, który po dogrywce pokonał na wyjeździe 3:2 Akureyri z Islandii. W pierwszym spotkaniu padł remis 1:1.

Jagiellonia atakowała od początku

W pierwszej połowie lepsze wrażenie sprawiała Jagiellonia, ale jej ataki nie przyniosły powodzenia. Po kwadransie wydawało się, że musi paść bramka dla gospodarzy. Po akcji Alejandro Pozo z Norbertem Wojtuszkiem, ten ostatni dograł na pole karne, ale Afimico Pululu nie skorzystał z tego podania. Jednak po chwili mógł się zrehabilitować. Znów był bliski zdobycia bramki, ale bramkarz serbskiej drużyny poradził sobie z jego strzałem. Później golkipera rywali zatrudnił Taras Romanczuk, ale też bez powodzenia.

Pululu po raz pierwszy pokonał serbskiego bramkarza

Początek drugiej połowy zaczął się dla Jagiellonii idealnie. Znów błysnął niezawodny duet białostoczan czyli Jesus Imaz - Afimico Pululu. Hiszpan zagrał do napastnika, a ten nie miał problemów z pokonaniem bramkarza Serbów. Jednak w tej akcji trzeba pochwalić Dawida Drachala, bo to właśnie on rozpoczął bramkową akcję. Na środku boiska przejął piłkę i natychmiast zagrał do Imaza.

Pululu trafił z rzutu karnego

Wspomniany Drachal jeszcze raz błysnął. To właśnie on został sfaulowany na polu karnym i sędzia podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł Pululu i podwyższył prowadzenie. Trzeba przyznać, że niewiele brakowało, aby bramkarz FK Novi Pazar wybronił to uderzenie gwiazdy Jagiellonii. W końcówce goście zdołali zmniejszyć rozmiary porażki, gdy do siatki trafił Abdullahi. Ale to było za mało na ekipę z Podlasia. W doliczonym czasie po raz trzeci gospodarze wyprowadzili w pole obronę gości. Najprzytomniej w polu karnym zachował się Romanczuk, który przypieczętował zwycięstwo.

Jagiellonia Białystok - FK Novi Pazar 3:1

Bramki:

1:0 Afimico Pululu 50. min, 2:0 Afimico Pululu 73. min (karny), 2:1 Abdulsamed Abdullahi 85. min, 3:1 Taras Romanczuk 90. min

Żółte kartki:

Jesus Imaz, Afimico Pululu (Jagiellonia) - Numan Kurdic, Bob Omoregbe, Skima Togbe, Dragan Bojat (FK Novi Pazar)

Sędziował: Atilla Karaoglan (Turcja). Widzów: 16 128

Jagiellonia Białystok - Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Yuki Kobayashi (75. Dusan Stojinovic), Bartłomiej Wdowik - Alejandro Pozo (56. Oskar Pietuszewski), Dawid Drachal (75. Bartosz Mazurek), Taras Romanczuk, Alejandro Cantero (56. Louka Prip) - Jesus Imaz (66. Aziel Jackson), Afimico Pululu

FK Novi Pazar: Zeljko Samcovic - Jovan Marinkovic (78. Dragan Bojat), Ahmed Hadzimujovic (78. Ensar Bruncevic), Numan Kurdic, Nemanja Miletic - Abdoulaye Cisse, Semir Alic (56. Skima Togbe) - Bob Omoregbe (62. Abdulsamed Abdullahi), Adem Ljajic, Mihajlo Petkovic (46. Matija Malekinusic) - Ejike Opara

