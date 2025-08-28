Losowanie fazy zasadniczej odbyło się podczas gali UEFA w Monako. Mistrzowie Hiszpanii zagrają u siebie z Paris Saint-Germain, Eintrachtem Frankfurt, Olympiakosem Pireus i FC Kopenhaga Dominika Sarapaty, a na wyjeździe - z Chelsea, Clube Brugge Michała Skórasia, Slavią Praga i Newcastle United.

Bardzo trudnych rywali ma PSG. Obrońcy trofeum trafili na - oprócz Barcelony - Bayern Monachium, Atalantę Bergamo Nicoli Zalewskiego, Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur, Sporting Lizbona, Newcastle United i Athletic Bilbao.

Od poprzedniego sezonu zwiększono liczbę uczestników LM do 36 i zrezygnowano z fazy grupowej, którą zastąpiono systemem ligowym. Zespoły, które ukończą fazę ligową na pozycjach 1-8, zakwalifikują się do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Drużyny z lokat 25-36 odpadną z europejskich pucharów.

Pierwsze spotkania zaplanowano na 16-18 września, a faza ligowa zakończy się 28 stycznia 2026. Finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.

Terminarz Ligi Mistrzów 2025/2026

2025

28 sierpnia - losowanie fazy ligowej

16-18 września - 1. kolejka fazy ligowej

30 września - 1 października - 2. kolejka

21-22 października - 3. kolejka

4-5 listopada - 4. kolejka

25-26 listopada - 5. kolejka

9-10 grudnia - 6. kolejka

2026

20-21 stycznia - 7. kolejka

28 stycznia - 8. kolejka

30 stycznia - losowanie par baraży o awans do 1/8 finału

17-18 i 24-25 lutego - baraże o awans do 1/8 finału

27 lutego - losowanie 1/8 finału, ćwierćfinałów i półfinałów

10-11 i 17-18 marca - 1/8 finału

7-8 i 14-15 kwietnia - ćwierćfinały

28-39 kwietnia i 5-6 maja - półfinały

30 maja - finał, Budapeszt (Węgry)

Tak relacjonowaliśmy losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów:

Losowanie Ligi Mistrzów 2025/2026 Zapraszamy na relację z losowania fazy ligowej Ligi Mistrzów. Początek o godzinie 18:00! Podział na koszyki przed dzisiejszym losowaniem. Przypomnijmy - pary tworzone są tak, aby każdy z uczestników zmierzył się raz z dwoma różnymi drużynami z każdego z czterech koszyków. Każdy zespół rozegra zatem po osiem spotkań - cztery u siebie, cztery na wyjeździe. #UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/mmMny3Qh4r — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025 Tak prezentuje się oficjalna piłka tej edycji Ligi Mistrzów. Monaco 📍#UCLdraw pic.twitter.com/EnNfPeusyT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025 Dziś każda z drużyn pozna ośmiu rywali w fazie zasadniczej, ale dokładny terminarz zostanie opublikowany dopiero w sobotę. Gwiazd na losowaniu nie brakuje. When you meet your hero 🥹 @KAKA | #UCLdraw pic.twitter.com/JbxMsnnV3d — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025 Czas na hymn Ligi Mistrzów i zaczynamy! Na czerwonym dywanie przed chwilą przemknął prezes PZPN, Cezary Kulesza. Prowadzący na scenie, jedziemy z tym! Finał tegorocznej edycji LM odbędzie się w Budapeszcie o godzinie... 18:00. I tak ma być w kolejnych latach. Szef UEFA Aleksander Ceferin pojawił się na scenie. Na początek uhonorowana zostanie Chelsea, która wygrywając ostatnią edycję Ligi Konferencji skompletowała triumfy we wszystkich sześciu klubowych rozgrywkach, jakie kiedykolwiek odbywały się pod egidą UEFA. 🏆👏 @ChelseaFC are honoured at the 2025 Monaco season kick-off for becoming the first club to win all six UEFA men's club competitions. pic.twitter.com/l5kkR0i9gJ — UEFA (@UEFA) August 28, 2025 UEFA prezentuje aktualnie dobre kino z Aleksandrem Ceferinem i Zlatanem Ibrahimoviciem w rolach głównych. To nawiązanie do filmu, który ukazał się przed rokiem, gdy ogłaszano nową formułę Ligi Mistrzów. A tutaj potwierdzenie tego, co pisaliśmy wcześniej. Prezes Kulesza na losowaniu:) Jest nasz kocik na losowaniu (a obok Giorgio Chiellini) pic.twitter.com/uxkEyZ8w7p — JuvePoland (@JuvePoland) August 28, 2025 Dzieje się:) Przed losowaniem Ligi Misiów wjedzie zaraz jeszcze przedstawienie Makbeta i balet? — Radosław Nawrot (@RadoslawNawrot) August 28, 2025 Teraz Ceferin i Zlatan razem na scenie. Czekamy na losowanie... Zlatan odebrał z rąk Ceferina nagrodę prezydenta UEFA. Zlatan Ibrahimović otrzymał specjalną nagrodę prezydenta UEFA! 👑



📺 Losowanie Ligi Mistrzów UEFA 2025/26 trwa w CANAL+360, w serwisie CANAL+ i na naszym YouTube! pic.twitter.com/j6gyVutC1d — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 28, 2025 Zlatan zachwycony, dziękuje prezydentowi UEFA. Zlatan pomoże przy losowaniu, a dołączy do niego Kaka. Niezła ekipa trzeba przyznać. Tutaj wspomniane dobre kino przygotowane przez UEFA. Warto! Here we go again...@Ibra_official pic.twitter.com/D7dt4hHm3K — UEFA (@UEFA) August 28, 2025 Kaka też już na scenie. Musicie nam uwierzyć na słowo, że losowanie już naprawdę za chwilę:) Giorgio Marchetti na scenie, czyli czas na zasady losowania i jedziemy. Zasady znajdziecie oczywiście w naszym artykule poniżej relacji na żywo. Jak już zacznie się losowanie, to dalej pójdzie już bardzo szybko - każda wylosowana drużyna od razu dowie się z jakimi ośmioma zespołami zmierzy się w fazie zasadniczej. Zaczynamy! Przedstawiane są właśnie zespoły z 1. koszyka, które zaraz poznają rywali. A te drużyny to: PSG, Real Madryt, Manchester City, Bayern Monachium, Liverpool, Inter Mediolan, Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelona. Jako pierwszy wylosowany Bayern Monachium. Bayern z Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenalem, Sportingiem, PSV, Union i Pafos. Czas na Chelsea. Chelsea zagra z Bayernem, Barceloną, Benficą, Atalantą, Ajaksem, Napoli, Pafos i Karabachem. Teraz Real Madryt. Real zagra z Manchesterem City, Liverpoolem, Juventusem, Benficą, Marsylią, Pireusem, Monaco i Kairatem. Czas na Inter. Inter zagra z Liverpoolem, Borussią, Arsenalem, Atletico, Slavią, Ajaksem i Kajratem. Borussia Dortmund zagra z Interem, City, Villarrealem, Juventusem, Bodo, Tottenhamem, Bilbao i Kopenhagą. Liverpool zagra z Realem, Interem, Atletico, Eintrachtem, PSV, Marsylią, Karabachem i Galatasaray. Barcelona Lewego i Szczęsnego zagra z Chelsea, PSG, Eintrachtem, Bruggią, Pireusem, Slavią, Kopenhagą i Newcastle!!!! Obrońcy tytułu PSG zagrają z Bayernem, Barceloną, Atalantą, Leverkusen, Tottenhamem, Sportingiem, Newcastle i Bilbao. City zagra z Borussią, Realem, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo, Galatą i Monaco. Wszystkie drużyny z pierwszego koszyka poznały swoich rywali. Czas na zespoły z koszyka drugiego, czyli Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico, Atalanta Bergamo, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Benfica Lizbona i Club Brugge. Leverkusen zagra z PSG, City, Villarreal, Benficą, PSV, Pireusem, Newcastle i Kopenhagą. Arsenal zagra z Bayernem, Interem, Atletico, Bruggią, Pireusem, Slavią, Kajratem i Bilbao. Atalanta zagra z Chelsea, PSG, Bruggią, Eintrachtem, Slavią, Marsylią, Bilbao i Unionem. Benfica zagra z Realem, Chelsea, Leverkusen, Juventusem, Napoli, Ajaksem, Karabachem i Newcastle. Club Brugge zagra z Barceloną, Bayernem, Arsenalem, Atalantą, Marsylią, Sportingiem, Monaco i Kajratem. Eintracht zagra z Liverpoolem, Barceloną, Atalantą, Atletico, Tottenhamem, Napoli, Galatą i Karabachem. Juventus zagra z Borussią, Realem, Benficą, Villarreal, Sportingiem, Bodo, Pafos i Monaco. Atletico zagra z Interem, Liverpoolem, Eintrachtem, Arsenalem, Bodo, PSV, Unionem i Galatą. Villarreal zagra z City, Borussią, Juve, Leverkusen, Ajaksem, Tottenhamem, Kopenhagą i Pafos. Czas na drużyny z trzeciego koszyka czyli Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Praga, Bodo/Glimt i Olympique Marsylia. Marsylia zagra z Liverpoolem, Realem, Atalantą, Brugge, Ajaksem, Sportingiem, Newcastle i Union. Tottenham zagra z Borussią, PSG, Villarreal, Eintrachtem, Slavią, Bodo, Kopenhagą i Monaco. Bodo zagra z City, Borussią, Juve, Atletico, Tottenhamem, Slavią, Monaco i Galatą. Sporting zagra z PSG, Bayernem, Brugge, Juve, Marsylią, Napoli, Kajratem i Bilbao. Pireus zagra z Realem, Barceloną, Leverkusen, Arsenalem, PSV, Ajaksem, Pafos i Kajratem. Ajax zagra z Interem, Chelsea, Benficą, Villarreal, Pireusem, Marsylią, Galatą i Karabachem. Slavia zagra z Barceloną, Interem, Arsenalem, Atalantą, Bodo, Tottenhamem, Bilbao i Pafos. PSV zagra z Bayernem, Liverpoolem, Atletico, Leverkusen, Napoli, Pireusem, Unionem i Newcastle. Napoli zagra z Chelsea, City, Eintrachtem, Benficą, Sportingiem, PSV, Karabachem i Kopenhagą. I przed nami ostatni czwarty koszyk, w którym są: AS Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kajrat Ałmaty, FC Kopenhaga i Karabach Agdam. Będzie się działo! 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐎𝐂! 🤯 Tak prezentują się najciekawsze rywalizacje fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA 2025/26! 🔝 A przecież to nie wszystko! 🔥 Na który mecz czekacie najbardziej? 👊



📺 Wszystkie spotkania zobaczycie na antenach i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/jxxoHecL66 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 28, 2025 Bilbao zagra z PSG, Borussią, Arsenalem, Atalantą, Sportingiem, Slavią, Karabachem i Newcastle. Karabach zagra z Chelsea, Liverpoolem, Eintrachtem, Benficą, Ajaksem, Napoli, Kopenhagą i Bilbao. Monaco zagra z City, Realem, Juve, Brugge, Tottenhamem, Bodo, Galatą i Pafos. Galatasaray zagra z Liverpoolem, City, Atletico, Eintrachtem, Bodo, Ajaksem, Unionem i Monaco. Newcastle zagra z Barcą, PSG, Benficą, Leverkusen, PSV, Marsylią, Bilbao i Unionem. Union zagra z Interem, Bayernem, Atalantą, Atletico, Marsylią, PSV, Newcastle i Galatą. Pafos zagra z Bayernem, Chelsea, Villarreal, Juve, Slavią, Pireusem., Monaco i Kajratem. Kopenhaga zagra z Borussią, Barcą, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kajratem. Kajrat zagra z Realem, Interem, Brugge, Arsenalem, Pireusem, Sportingiem, Pafos i Kopenhagą. Znamy więc już wszystkie zestawienia fazy ligowej Ligi Mistrzów 25/26. W sobotę poznamy cały kalendarz. Dziękujemy, że byliście z nami. Do następnego!

