W Żylinie w przeddzień meczu z dziennikarzami spotkał się trener gości Marek Papszun. Szkoleniowiec Rakowa na czwartkowe starcie patrzył z optymizmem. – Żylina w Częstochowie pokazała się, zwłaszcza do przerwy, z bardzo dobrej strony. To nie był dla nas łatwy mecz. W drugiej połowie wypracowaliśmy solidną zaliczkę. Musimy zagrać jak najlepiej, z pełną koncentracją, by potwierdzić nasze aspiracje. Dlatego też zagramy w najsilniejszym składzie – powiedział Papszun.

Marek Papszun o pracy w Rakowie Częstochowa

Jego piłkarze kazali swoim kibicom obecnym na meczu trochę poczekać, zanim pokazali, kto rządzi na mieszczącym 11 tys widzów słowackim stadionie. Raków nieoczekiwanie stracił gola w 13. minucie i potem, jakby nieco oszołomiony, popełniał sporo błędów. Niewiele brakowało, by rywal prowadził 2:0, ale na posterunku był bramkarz Trelowski. To mogło być impulsem, który kazał polskiej drużynie wziąć się mocniej do roboty.

Przeważać częstochowianie zaczęli pod koniec pierwszej połowy. Makuch w 37. minucie wyrównał, a później presja Rakowa była już wyraźna. Piłkarze Papszuna zdecydowanie podkręcili tempo i rozgrywali coraz groźniejsze akcje. Trafił też – podobnie jak w pierwszym meczu – Jonatan Brunes (sprytny strzał nad bramkarzem w 52. min) i kiedy szkoleniowiec Rakowa 10 minut później zdjął go z murawy, Norweg wyraźnie okazywał niezadowolenie. Trzeciego gola dla przyjezdnych zdobył w 72. min. Diaby.

Bilans dwumeczu 6:1 mówi wszystko, chociaż Raków musiał zapracować na sukces, zagrać po przerwie o wiele twardziej niż w I połowie. To się udało i częstochowianie meldują się w III rundzie eliminacji LKE.

MSK Żylina - Raków Częstochowa 1:3 (1:1)