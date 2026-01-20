W hicie Ligi Mistrzów Inter Mediolan, z Piotrem Zielińskim w składzie, podejmie Arsenal Londyn.

To spotkanie Ligi Mistrzów elektryzuje kibiców. Inter Mediolan, z fantastycznie dysponowanym Piotrem Zielińskim w składzie, podejmie lidera Premier League, Arsenal Londyn. W Lidze Mistrzów angielski klub przewodzi stawce, a wicemistrz Włoch jest na szóstym miejscu. Piotr Czachowski przewiduje, że mecz będzie miał bardzo taktyczny przebieg.

Inter Mediolan - Arsenal Londyn. Mecz do jednej bramki?

Były reprezentant Polski uważa, że to Arsenal będzie dominował, a Inter poszuka szansy w grze z kontrataku. Zwraca uwagę na stawkę tego spotkania, która jest zupełnie inna dla obu drużyn.

– Uważam, że Arsenal ma już pewne miejsce w 1/8 finału, że będzie miał częściej piłkę przy nodze, a Inter będzie nastawiony na kontrę. I to będzie takie spotkanie do jednej bramki – analizuje Czachowski, dodając, że obie drużyny mogły oszczędzać siły w ostatnich meczach ligowych. – Interowi potrzebne są punkty, żeby mieć stuprocentową pewność promocji do najlepszej ósemki. Bez konieczności rozgrywania kolejnych dwóch meczów w fazie pucharowej. Dla drużyny, która rywalizuje na trzech frontach, to może być decydujący czynnik - twierdzi.

Piotr Czachowski: Inter się otworzy, bo źle się to może skończyć

Komentator Eleven Sports nie spodziewa się otwartej wymiany ciosów. Jego zdaniem włoski zespół nie może sobie pozwolić na zbyt odważną grę przeciwko takiemu rywalowi.

– Na pewno nie będzie otwartej walki, grania box-to-box - przekonuje Czachowski. - Nie sądzę, żeby Inter się otworzył, żeby ruszył na Arsenal, bo to się może dla niego źle skończyć. Anglicy potrafią wykorzystać najmniejszy błąd, żeby zdobyć bramkę. Spodziewam się meczu do jednej bramki, a nie grania na wariata. Raczej oczekuję wyrafinowania, taktyki i czekania na błąd – podkreśla.

Piotr Zieliński? Pan piłkarz przez duże P

Ogromną rolę w taktyce Interu ma odegrać Piotr Zieliński. Czachowski nie szczędzi Polakowi komplementów i jest pod ogromnym wrażeniem jego obecnej formy.

– Zieliński to jest pan piłkarz - mówi wprost. - Jeszcze raz powtórzę: jak gra, jak się porusza, to finezja połączona z dużym doświadczeniem. Myślę, że to jest pan piłkarz przez duże P. Polski pan piłkarz, tak bym o nim powiedział – dodaje z przekonaniem.

Według eksperta Zieliński wniósł do gry Interu nową jakość, a jego boiskowa inteligencja jest kluczowa dla zespołu. Czachowski wymienia wszechstronność polskiego pomocnika.

– Jego kolega ma piłkę, a on wie, gdzie wbiec w wolną strefę, otwierać linię podania - wylicza. - Zieliński myśli. Do tego ta jego technika. Jak się patrzy na to, co on potrafi zrobić z tą piłką, jak szybko się obrócić, jak szybko zmienić kierunek ataku. Lewa, prawa noga, głowa... Nie znajdę chyba minusa u niego. W ostatnim spotkaniu świetnie grał w destrukcji. To jest to, co należało poprawiać w jego grze. I on to zrobił – analizuje Czachowski.

Na Zielińskim będzie spoczywała odpowiedzialność w hicie z Arsenalem

Czachowski podkreśla, jak ważny będzie Polak w starciu z Arsenalem. Przypomina jego kluczowy udział w akcji bramkowej w innym ważnym meczu.

– W takim spotkaniu na Polaku będzie spoczywała duża odpowiedzialność za rozegranie piłki - prognozuje. - To, co zrobił właśnie z Napoli, gdzie od niego zaczęła się akcja. Odebrał piłkę, zagrał ją do Marcusa Thurama, a ten do wbiegającego za jego plecy Federico Dimarco. I tak padł gol. Będzie mógł pokazywać, kto rządzi w tym momencie w tej drugiej linii, bo jednak Nicolo Barella jest pod formą - zauważa Czachowski.

