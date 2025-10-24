Trener Lincoln Red Imps upokorzył Lecha Poznań. Jego zachowanie przejdzie do historii

Ten gest trenera rywali to symbol upokorzenia Lecha Poznań

Trudno wyobrazić sobie skalę kompromitacji mistrza Polski w europejskich pucharach. Lech Poznań jechał do Gibraltaru – państwa, w którym żyje mniej osób, niż było na meczu Lech – Pogoń – po niezłym okresie, choć nie był też w najwyższej formie. Na początku października wygrał 4:1 z Rapidem Wiedeń, później 1:0 z GKS-em Katowice, a po przerwie reprezentacyjnej dość pechowo zremisował ze wspomnianą już Pogonią Szczecin. Trudno więc mówić o tym, żeby Lech był przed tym meczem przytłoczony porażkami, czy też czuł się niepokonany po wspaniałym okresie. Obowiązkiem „Kolejorza” było podejście na poważnie do drużyny z Gibraltaru, a to, że potrafi być to skuteczna drużyna, pokazała właśnie 3 tygodnie wcześniej w meczu z Rapidem.

Niestety, trener mistrza Polski Niels Frederiksen postanowił zrobić dokładnie to samo, co Edward Iordanescu i wymienił niemal cały skład – tu wychodzi błąd trenera. Z drugiej jednak strony, co mogą powiedzieć o sobie piłkarze Lecha należący do „drugiego garnituru”, jeśli nie potrafią poradzić sobie z półamatorami z Gibraltaru... nawet dokonane przez szkoleniowca zmiany nie potrafiły odwrócić losów spotkania. Oczywiście nie jest też tak, że Lech sam ten mecz przegrał, ponieważ Lincoln zagrało mecz życia. Wciąż jednak nie może to tłumaczyć porażki z drużyną, która w tym sezonie przegrała w eliminacjach m.in. z portugalską Bragą 1:9 w dwumeczu, czy w pierwszej kolejce fazy ligowej LKE przegrała aż 0:5 z Zrinjskim Mostar, 2. drużyną bośniackiej ligi! Co prawda Lincoln przegrał u siebie tylko 0:1 z Crveną Zvezdą na pewnym etapie eliminacji europejskich pucharów, tylko że Crvena grała w tym meczu o 41. minuty w 10.

Było to pierwsze zwycięstwo Lincoln w historii gry w fazie głównej europejskich pucharów. Oprócz porażki ze Zrinjskim w tym sezonie, w rozgrywkach 2021/22 drużyna z Gibraltaru przegrała wszystkie 6 meczów w fazie grupowej Ligi Konferencji, w której mierzyła się z Kopenhagą, PAOK-iem i Slovanem Bratysława. Bilans bramek wynosił 2:17. Było to więc, pierwsze, historyczne zwycięstwo Lincoln Red Imps na tym etapie rozgrywek, a upokorzenie Lecha Poznań zostało dopełnione przez trenera rywali.

Jeszcze przed końcowym gwizdkiem (gdy Lech teoretycznie mógł jeszcze coś wywalczyć) Juan Bezares odwrócił się do swojej ławki rezerwowych i pokazał... gest liczenia pieniędzy, który zaraz podłapał z szerokim uśmiechem jeden z zawodników. Było to jasne odniesienie do premii wypłaconej za zwycięstwo w tej fazie przez UEFA, a jest to 400 tys. euro! Warto tu zauważyć, że w 2024 roku budżet Lincoln Red Imps wynosił niespełna 2 mln funtów, a zysk to ledwie 30 tys. funtów. W tym wypadku wygrana z Lechem zapewniła około 1/5 całego rocznego budżetu klubu z Gibraltaru! Nagranie zachowania trenera rywali znajdziecie na wideo poniżej: