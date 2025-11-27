W 4. kolejce Ligi Konferencji Sparta Praga zmierzy się z Legią Warszawa, a trener Brian Priske podkreśla potrzebę punktów.

Priske docenia ofensywny potencjał Legii i zapowiada walkę o zwycięstwo we wszystkich pozostałych meczach fazy ligowej.

Szczególną uwagę Sparta poświęca byłemu zawodnikowi, Emralowi Krasniqi, który teraz gra w Legii.

Jakie są szanse Sparty na wygraną w Warszawie i jak trener Priske zamierza zatrzymać swojego byłego podopiecznego?

Przed nami kolejne emocje w europejskich pucharach. W ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji dojdzie do starcia, w którym Sparta Praga zmierzy się z Legią Warszawa. Czeski zespół, który w poprzedniej kolejce tych rozgrywek tylko bezbramkowo zremisował u siebie z Rakowem Częstochowa, pilnie potrzebuje punktów, aby myśleć o awansie. O presji i nastawieniu swojego zespołu mówił na trener Brian Priske.

Priske docenia Legię, ale chce wygranej

Szkoleniowiec przyznał, że spodziewa się zupełnie innego spotkania niż to przeciwko Rakowowi. Jego zdaniem warszawski zespół, mimo niedawnych problemów, ma duży potencjał w ofensywie.

- Legia przechodzi przez trudny czas. Mają dobrych ofensywnych graczy i potrafią zdominować grę, posiadając piłkę. Spodziewam się innego spotkania niż przeciwko Rakowowi - analizował Brian Priske, cytowany przez PAP.

Trener Sparty nie ukrywa, że jego przyjechała do Warszawy po pełną pulę. Zespół ma jasno określony cel na pozostałe mecze w fazie grupowej.

- Potrzebujemy punktów i zamierzamy wygrać wszystkie mecze do końca fazy ligowej Ligi Konferencji - zadeklarował Priske, cytowany przez PAP. - Przed nami dwa wyjazdowe spotkania. Niektórzy deprecjonują te rozgrywki, ale gra tu wiele dobrych zespołów. O każdy punkt trzeba walczyć. To inna gra niż w lidze czeskiej - dodał.

Były gracz Sparty na celowniku. "Musimy go zatrzymać"

Szczególną uwagę sztab szkoleniowy Sparty poświęca zawodnikowi, którego doskonale zna. Chodzi o Emrala Krasniqiego, reprezentanta Kosowa, który przed startem obecnego sezonu przeniósł się właśnie ze Sparty do Legii. Priske przyznał, że uważnie śledzi jego postępy.

- Śledzimy jego grę. Cieszymy się, że ostatnio dobrze mu idzie w Legii. Wygląda na to, że jest w formie. Musimy go zatrzymać - zaznaczył trener, cytowany przez PAP.

Priske jest przekonany o profesjonalizmie swojego byłego podopiecznego i spodziewa się, że będzie on jednym z największych zagrożeń dla jego drużyny.

- To profesjonalista. Jestem przekonany, że zagra na maksimum dla swojego obecnego klubu. Musimy zneutralizować nie tylko jego, lecz całą drużynę - zakończył szkoleniowiec Sparty Praga.

