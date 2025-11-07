Wstydliwa sprawa dla Legii. Tak wygląda aktualna tabela Ligi Konferencji

Nasze drużyny piłkarskie zadomowiły się w Lidze Konferencji, czyli pucharze nazywanym "ubogim krewnym' nie tylko Ligi Mistrzów, lecz nawet Ligi Europy. W zeszłym sezonie Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok dotarły aż do ćwierćfinału tych rozgrywek. W tym roku na razie tak różowo nie jest. W artykule pokazujemy, jak wygląda aktualna tabela Ligi Konferencji. To szczególnie wstydliwa sprawa dla Legii.

  • W sezonie 2025/26 polskie drużyny piłkarskie nie radzą sobie tak dobrze w Lidze Konferencji, jak Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok w poprzednim sezonie, które dotarły do ćwierćfinału.
  • W czwartek, 6 listopada, Lech Poznań przegrał z Rayo Vallecano 2:3, Legia Warszawa uległa NK Celje 1:2, Raków Częstochowa zremisował ze Spartą Praga 0:0, a Jagiellonia Białystok zremisowała ze Skendija Tetowo 1:1.
  • Po trzech kolejkach Legia Warszawa zajmuje 25. miejsce w tabeli Ligi Konferencji, Lech Poznań jest 23., a Raków Częstochowa plasuje się na 12. pozycji.

Słaby dzień dla polskich drużyn w Lidze Konferencji. Dwie porażki i dwa remisy

W zeszłym sezonie Legia Warszawa jak burza szkła przez pierwszą fazę Ligi Konferencji Europy. Bardzo dobrze w tym "pucharze pocieszenia" spisywali się też gracze Jagielloni Białystok. Ostatecznie oba polskie zespoły w dobrym stylu dotarły do ćwierćfinału. A tam przegrały z późniejszymi finalistami! Legia Warszawa w dwumeczu uległa Chelsea Londyn (0:3, 2:1), a Jagiellonia - Realowi Betis (0:2, 1:1).  W sezonie 2025/26 aż cztery polskie zespoły grają w Lidze Konferencji, ale na razie żaden nie zbliżył się do poziomu Legii i Jagiellonii z poprzednich rozgrywek. W czwartek, 6 listopada, to się potwierdziło. Żadna nasza drużyna nie wygrała... Lech Poznań na wyjeździe przegrał z hiszpańskim Rayo Vallecano 2:3, a Legia Warszawa - ze słoweńskim NK Celje 1:2. Remisy zanotowały Raków Częstochowa (0:0 z czeską Spartą Praga na wyjeździe) i Jagiellonia Białystok (1:1 ze Skendija Tetowo z Macedonii Północnej).  

Aktualna tabela Ligi Konferencji. Legia Warszawa ma powody do wstydu

O ile wyjazdowy remis Rakowa ze Spartą można uznać za sukces, o tyle porażkę Legii i remis Jagiellonii pachną kompromitacją. Szkoda też Lecha, który z hiszpańskim zespołem prowadził 2:0, by ostatecznie przegrać 2:3. Po trzech kolejkach Ligi Konferencji Europy szczególne powody do wstydu mają piłkarze ze stolicy Polski. W tabeli plasują się dopiero na 25. miejscu, czyli pierwszym niepremiowanym awansem nawet do baraży. Niewiele lepsza jest sytuacja Lecha, który jest 23. Mistrzów Polski i zdobywców krajowego pucharu wyprzedzają takie "potęgi" jak wspomniana Skendija Tetowo czy Lincoln Reds Imps z Giblartaru, z którym zresztą "Kolejorz" przegrał w poprzedniej kolejce. Najwyżej w tabeli jest Raków, który plasuje się na 12. pozycji. Dla porówenania w poprzednim sezonie Legia kończyła fazę grupową na 7. miejscu, a Jagiellonia na 9. Poniżej prezentujemy całą tabelę Ligi Konferencji po trzech kolejkach. W pierwszej rubryce przedstawiamy liczbę rozegranych meczów, w drugiej - zwycięstwa, w trzeciej - remisy,  w czwartej - porażki, w piątej - bilans bramkowy, a w szóstej - liczbę punktów. 

W galerii pod tabelą prezentujemy zdjęcia z meczu Szachtar Donieck - Legia Warszawa

  1. Samsunspor – 3 – 3 – 0 – 0 – 7:0 – 9 pkt
  2. NK Celje – 3 – 3 – 0 – 0 – 7:2 – 9 pkt
  3. Mainz – 3 – 3 – 0 – 0 – 4:1 – 9 pkt
  4. AEK Larnaka – 3 – 2 – 1 – 0 – 5:0 – 7 pkt
  5. FC Lausanne-Sport – 3 – 2 – 1 – 0 – 5:1 – 7 pkt
  6. Rayo – 3 – 2 – 1 – 0 – 7:4 – 7 pkt
  7. RC Strasbourg – 3 – 2 – 1 – 0 – 5:3 – 7 pkt
  8. Fiorentina – 3 – 2 – 0 – 1 – 6:2 – 6 pkt
  9. Crystal Palace – 3 – 2 – 0 – 1 – 5:2 – 6 pkt
  10. Szachtar Donieck – 3 – 2 – 0 – 1 – 6:4 – 6 pkt
  11. KuPS – 3 – 1 – 2 – 0 – 4:2 – 5 pkt
  12. Raków Częstochowa – 3 – 1 – 2 – 0 – 3:1 – 5 pkt
  13. Drita – 3 – 1 – 2 – 0 – 3:2 – 5 pkt
  14. Jagiellonia Białystok – 3 – 1 – 2 – 0 – 3:2 – 5 pkt
  15. AEK – 3 – 1 – 1 – 1 – 8:4 – 4 pkt
  16. Sparta Praga – 3 – 1 – 1 – 1 – 4:2 – 4 pkt
  17. Noah – 3 – 1 – 1 – 1 – 3:3 – 4 pkt
  18. Rijeka – 3 – 1 – 1 – 1 – 2:2 – 4 pkt
  19. Sigma Ołomuniec – 3 – 1 – 1 – 1 – 3:4 – 4 pkt
  20. Universitatea Krajowa – 3 – 1 – 1 – 1 – 2:3 – 4 pkt
  21. Shkendija – 3 – 1 – 1 – 1 – 2:3 – 4 pkt
  22. Lincoln Red Imps – 3 – 1 – 1 – 1 – 3:7 – 4 pkt
  23. Lech Poznań – 3 – 1 – 0 – 2 – 7:6 – 3 pkt
  24. Dynamo Kijów – 3 – 1 – 0 – 2 – 6:5 – 3 pkt
  25. Legia Warszawa – 3 – 1 – 0 – 2 – 3:4 – 3 pkt
  26. Zrinjski – 3 – 1 – 0 – 2 – 5:7 – 3 pkt
  27. AZ Alkmaar – 3 – 1 – 0 – 2 – 2:7 – 3 pkt
  28. Häcken – 3 – 0 – 2 – 1 – 3:4 – 2 pkt
  29. Omonia – 3 – 0 – 2 – 1 – 2:3 – 2 pkt
  30. Shelbourne – 3 – 0 – 1 – 2 – 0:2 – 1 pkt
  31. Shamrock – 3 – 0 – 1 – 2 – 2:7 – 1 pkt
  32. Breidablik – 3 – 0 – 1 – 2 – 0:5 – 1 pkt
  33. Aberdeen – 3 – 0 – 1 – 2 – 2:9 – 1 pkt
  34. Slovan Bratysława – 3 – 0 – 0 – 3 – 2:6 – 0 pkt
  35. Hamrun Spartans – 3 – 0 – 0 – 3 – 0:5 – 0 pkt
  36. Rapid Wiedeń – 3 – 0 – 0 – 3 – 1:8 – 0 pkt
