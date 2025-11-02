Barcelona - Elche: Pilne wieści w sprawie Lewandowskiego! Ogłoszono skład

Robert Lewandowski przez kontuzję ominął m.in. ostatnie El Clasico. Od 14 października był wyłączony z gry, ale w tym tygodniu wznowił treningi i otrzymał zgodę lekarzy na powrót. Już po trzech tygodniach ponownie znalazł się w kadrze meczowej Barcelony. Kibice liczą na to, że szybko wróci też do strzelania goli, jednak nie wiadomo, czy stanie przed taką szansą już przeciwko Elche - Lewandowski rozpocznie ten mecz na ławce rezerwowych.

Robert Lewandowski wraca do gry, a tu taki cios! Lekarz bije na alarm

Barcelona - Elche: Zapadła decyzja ws. Lewandowskiego

Hansi Flick nie spieszy się z powrotem swojego najlepszego strzelca z zeszłego sezonu. W obecnych rozgrywkach La Liga Polak strzelił jak na razie 4 gole - tyle samo co Ferran Torres. To właśnie Hiszpan znalazł się w pierwszym składzie na mecz z Elche. Tydzień temu to on wracał po drobnej kontuzji i zaliczył niemrawy występ z Realem. Teraz otrzymuje od trenera kolejną szansę, co pokrywa się z przewidywaniami hiszpańskich mediów.

Przed meczem nie spodziewano się, by Lewandowski od razu wskoczył do pierwszego składu. Należy jednak spodziewać się jakichś minut dla wracającego 37-latka, i to raczej niezależnie od wyniku. Przypomnijmy, że po raz ostatni "Lewy" pojawił się na boisku w meczu Litwa - Polska (0:2) w el. MŚ 2026.

FC Barcelona - Elche NA ŻYWO. Gol już w 9. minucie! Lewandowski na ławce [Wynik LIVE]

Oto skład Barcelony na mecz z Elche:

Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Ronald Araujo, Eric Garcia, Alejandro Balde - Fermin Lopez, Marc Casado, Frenkie de Jong - Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford

Początek spotkania o godzinie 18:30. Czy Lewandowski wejdzie z ławki? Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo na stronie Supersport.se.pl.