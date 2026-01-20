Ewa Pajor nagle zaczęła mówić o Darii Abramowicz. Jasno oceniła ich współpracę

Ewa Pajor współpracuje z Darią Abramowicz. Jasno oceniła efekty

Ewa Pajor to najlepsza polska piłkarka, co udowadnia zarówno w reprezentacji Polski, jak i występami w Barcelonie, jednej z najlepszych kobiecych drużyn piłkarskich na świecie. Polka trafiła do Barcelony z Wolfsburga i szybko stała się jedną z gwiazd drużyny, sięgając już w pierwszym sezonie po tytuł królowej strzelczyń w lidze hiszpańskiej. Zdobyła także mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Królowej, ale do pełni szczęścia zabrakło, by kobiecy zespół Barcelony wygrał Ligę Mistrzyń – w finale zespół Ewy Pajor został pokonany przez Arsenal.

Polska napastniczka udzieliła wywiadu katalońskiej gazecie „Sport” wywiadu, w którym opowiedziała o swoim życiu w Hiszpanii – o tęsknocie za domem, nauce hiszpańskiego czy... macierzyństwie. Pajor przyznała, że chciałaby wiedzieć jak to jest być mamą - gdy została zapytana, z kim chciałaby się zamienić na jeden dzień, odparła wprost. – Powiedziałabym Irene Paredes, bo ma małe dziecko i chciałbym wiedzieć, jak to jest być mamą – powiedziała polska zawodniczka. Wspomniała też m.in., że przejście z Wolfsburga do Barcelony był jej najlepszym ruchem w karierze. Niespodziewanie pojawił się temat współpracy z psychologiem.

Ewa Pajor współpracuje z Darią Abramowicz od kilku lat i bardzo sobie to chwali. – Czuję się bardzo dobrze, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. A dla mnie aspekt mentalny jest kluczowy. Od pięciu lat współpracuję z psychologiem, który bardzo mi pomógł zrozumieć, jak ważne jest przygotowanie się przed meczami, ale także jak zarządzać nimi po meczu i jak zadbać o czas między meczami. To wszystko pomogło mi rozwinąć się jako piłkarce i jako osobie. W tej chwili czuję się dobrze i to pozwala mi pomagać drużynie – przyznała zawodniczka Barcelony. Warto zauważyć, że to już kolejna sportsmenka, która chwali Darię Abramowicz. Oprócz Igi Świątek całkiem niedawno pozytywnie na temat współpracy z nią wypowiadał się choćby Aleksandra Mirosław, złota medalistka olimpijska we wspinaczce na czas.

