Hansi Flick apeluje do piłkarzy FC Barcelony o odłożenie ego na bok, co wywołało dyskusję w hiszpańskich mediach.

Robert Lewandowski jest wskazywany jako wzór profesjonalizmu i "lider szatni", który doskonale rozumie przekaz trenera.

Polski napastnik, mimo powrotu po kontuzji, stał się "ważnym sojusznikiem" Flicka w budowaniu zgranej drużyny.

Czy postawa Lewandowskiego pomoże Flickowi zapanować nad szatnią i osiągnąć sukcesy?

Flick apeluje do piłkarzy. "Ego na bok"

FC Barcelona ma za sobą zmienny okres w lidze hiszpańskiej. Zespół odniósł zwycięstwa nad Mallorcą (3:0) i Levante (3:2), ale w ostatnim spotkaniu tylko zremisował 1:1 z Rayo Vallecano. Właśnie ten podział punktów miał wywołać niezadowolenie trenera Hansiego Flicka. Szkoleniowiec po meczu publicznie zaznaczył, że jego zawodnicy powinni schować swoje ego do kieszeni i skupić się na dobru drużyny.

Warto dodać, że w meczach z Levante i Rayo Robert Lewandowski pojawiał się na boisku dopiero w drugiej połowie. Było to spowodowane jego powrotem do pełnej sprawności po niedawno wyleczonej kontuzji. Jak się okazuje, postawa Polaka jest stawiana za wzór.

"Lider szatni" i "sekretna formuła". Lewandowski wzorem do naśladowania

Słowa niemieckiego trenera odbiły się szerokim echem w hiszpańskiej prasie. Dziennikarze "El Espanyol" w swojej analizie wskazali, że w szatni jest gwiazda, która doskonale zrozumiała przekaz szkoleniowca. Według nich Hansi Flick znalazł w osobie polskiego napastnika niezwykle ważnego sojusznika.

- Jeśli ktoś w drużynie ma na swoim koncie świetne osiągnięcia i powinien być przykładem do naśladowania, to jest to Robert Lewandowski - podkreślają hiszpańscy dziennikarze.

Media z Półwyspu Iberyjskiego określają kapitana reprezentacji Polski mianem "lidera szatni". Ich zdaniem doświadczony napastnik doskonale wie, co jest potrzebne do zbudowania zespołu zdolnego do walki o najwyższe cele, a indywidualne ambicje nie odgrywają w tym procesie kluczowej roli.

- W wieku 36 lat polski napastnik zna sekretną formułę mistrzowskiej drużyny. A ego nie gra tu roli - kwituje "El Espanyol".

Dziennikarze podsumowują, że profesjonalizm i dyscyplina Lewandowskiego mogą być dla Flicka kluczowe w dotarciu do reszty zespołu. - Flick wie, że Lewandowski posłucha jego rady. Dyscyplina Roberta może wskazać mu drogę naprzód - zakończono.

