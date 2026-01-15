Puchar Króla: Racing Santander - FC Barcelona. Relacja na żywo. Niespodzianka do przerwy

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-01-15 22:02

FC Barcelona rywalizuje na wielu frontach. Teraz przyszedł czas na stracie w Pucharze Króla. Zespół Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego gra z drugoligowym Racingiem Santander. Niestety, mamy fatalne wieści dla Polaków. Obaj nasi zawodnicy rozpoczynają mecz na ławce rezerwowych. LIczy jednak na to, że przynajmniej "Lewy" wejśdzie na boisko. Śledź z Se.pl relację na żywo z meczu Racing Santander - FC Barcelona.

Racing Santander - FC Barcelona

Składy:

Racing Santander: Ezkieta – Mantilla, Manu Hernando, Castro, Mario García – Íñigo, Aldasoro – Süleiman, Guliashvili, Maguette – Arana

FC Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Casado, Bernal, Olmo - Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal

Na żywo

Racing Santander - FC Barcelona

Koniec pierwszej połowy

45'

Minutę dolicza arbiter, chwile potem Arana strzelał, ale wcześniej był spalony

44'

Teraz blisko strzelenia bramki Rashford, ale bramkarz ostatecznie łapie piłkę

41'

Wydawało się, że Yamal faulował rywala i w ten sposób zatrzymał kontrę, ale powtórka rodzi wątpliwości

39'

Yamal z daleka zagrywa w pole karne, ale nieprecyzyjnie

37'

Świetny strzał Bernala, ale niecelny

36'

Kounde zapobiega kontrze 

35'

Znów akcja Yamal - Olmo, ale znów wybita piłka

33'

Yamal uderzył z wolnego, ale niecelnie

33'

Zagranie ręką Mario Garcii i wolny dla Barcy

31'

Olmo do Kounde, ale gracze Racingu wybili piłkę

30'

Kolejna akcja Kounde i kolejny korner

29'

Mario Garcia z żółtą kartką po faulu na Yamalu

28'

Niebezpiecznie pod bramką Racingu, Ferran dośrodkował, ale skończyło się na strachu

27'

Znów kontra Racingu, ale zabrakło dokładności przy ostatnim podaniu

24'

Faulowany Bernal pod własnym polem karnym

24'

Połowa pierwszej połowy za nami. Ciągle 0:0

23'

Faulowany Rashford w środku boiska

21'

Znakomita kontra Racingu, ale strzał bardzo słaby

20'

Ładne zagranie Yamala do Olmo. Potem zamieszanie i jest rzut rożny

18'

Zakotłowało się w polu karnym Barcelony, Joan Garcia musiał interweniować

14'

Niedokładne dośrodkowanie Kounde

13'

Zarysowuje się przewaga Barcelony

11'

Ależ blisko gola! Olmo jednak nie nie dotknął piłki po wrzutce

10'

Olmo próbował zaskoczyć bramkarza Racingu, ale bez powodzenia

9'

Camara strzela, łapie piłkę Garcia, ale jest spalony

8'

Zatrzymany Yamal i kolejny rożny

8'

Dośrodkowanie Kounde i mamy rzut rożny dla Barcelony

6'

Piłka wpada wprost w ręce Garcii

6'

Rzut wolny dla Racingu po faulu Casado

4'

Trzeci korner! Tym razem z drugiej strony

3'

Drugi korner dla Santander

2'

Interwencja Joana Garcii i rzut rożny dla Racingu

1'

Ruszył od początku Yamal, ale jego dośrodkowanie zostało zablokowane

Rozpoczęli!

Za chwilę początek meczu

Niestety, Obaj Polacy znaleźli się poza wyjściowym składem

Jest obsuwa - mecz rozpocznie się o 21.15

FC Barcelona zdobyła Superpuchar Hiszpanii
Trener FC Barcelona Hansi Flick namieszał w składzie - w porównaniu do ostatniego spotkania (z Realem Madryt) -  przed meczem z Santander. Zmiany dotyczą przede wszystkim linii pomocy - zagrają w niej: Marc Casado, Marc Bernal i Dani Olmo. Niestety nie ma zmiany w bramce - Wojciech Szczęsny znów jest tylko rezerwowym. Jest za to - także dla Polaków niestety - zmiana na środku ataku. Tym razem w wyjściowej jedenastce znalazł się Ferran Torres, a nie Robert Lewandowski. Liczymy jednak na to, że "Lewy" wejdzie na murawę w trakcie gry. W spotkaniu Racing Santander - FC Barcelona zdecydowanym faworytem są Katalończycy, ale Puchar Króla lubi rządzić się swoimi prawami, o czym przekonał się w środę, 14 stycznia, Real Madryt, który przegrał z drugoligowym Albatece 2:3. Piłkarze "Bluagrany" do spotkania z Santander przystępują w doskonałych humorach. W zeszłym tygodniu bowiem zdobyli Superpuchar Hiszpanii. Najpierw w półfinale rozbili Athletic Bilbao 5:0, a potem - w finale - ograli Real 3:2. Bohaterem tego meczu był Brazylijczyk Raphinha, którzy strzelił dwie bramki dla Barcelony. Jedną dołożył Robert Lewandowski. Dla "Królewskich" strzelali natomiast Vinicius i Gonzalo Garcia. 

