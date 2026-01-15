Puchar Króla: Racing Santander - FC Barcelona. Relacja na żywo. Niespodzianka do przerwy

Racing Santander - FC Barcelona

Składy:

Racing Santander: Ezkieta – Mantilla, Manu Hernando, Castro, Mario García – Íñigo, Aldasoro – Süleiman, Guliashvili, Maguette – Arana

FC Barcelona: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Casado, Bernal, Olmo - Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal

Na żywo Racing Santander - FC Barcelona Koniec pierwszej połowy 45' Minutę dolicza arbiter, chwile potem Arana strzelał, ale wcześniej był spalony 44' Teraz blisko strzelenia bramki Rashford, ale bramkarz ostatecznie łapie piłkę 41' Wydawało się, że Yamal faulował rywala i w ten sposób zatrzymał kontrę, ale powtórka rodzi wątpliwości 39' Yamal z daleka zagrywa w pole karne, ale nieprecyzyjnie 37' Świetny strzał Bernala, ale niecelny 36' Kounde zapobiega kontrze 35' Znów akcja Yamal - Olmo, ale znów wybita piłka 33' Yamal uderzył z wolnego, ale niecelnie 33' Zagranie ręką Mario Garcii i wolny dla Barcy 31' Olmo do Kounde, ale gracze Racingu wybili piłkę 30' Kolejna akcja Kounde i kolejny korner 29' Mario Garcia z żółtą kartką po faulu na Yamalu 28' Niebezpiecznie pod bramką Racingu, Ferran dośrodkował, ale skończyło się na strachu 27' Znów kontra Racingu, ale zabrakło dokładności przy ostatnim podaniu 24' Faulowany Bernal pod własnym polem karnym 24' Połowa pierwszej połowy za nami. Ciągle 0:0 23' Faulowany Rashford w środku boiska 21' Znakomita kontra Racingu, ale strzał bardzo słaby 20' Ładne zagranie Yamala do Olmo. Potem zamieszanie i jest rzut rożny 18' Zakotłowało się w polu karnym Barcelony, Joan Garcia musiał interweniować 14' Niedokładne dośrodkowanie Kounde 13' Zarysowuje się przewaga Barcelony 11' Ależ blisko gola! Olmo jednak nie nie dotknął piłki po wrzutce 10' Olmo próbował zaskoczyć bramkarza Racingu, ale bez powodzenia 9' Camara strzela, łapie piłkę Garcia, ale jest spalony 8' Zatrzymany Yamal i kolejny rożny 8' Dośrodkowanie Kounde i mamy rzut rożny dla Barcelony 6' Piłka wpada wprost w ręce Garcii 6' Rzut wolny dla Racingu po faulu Casado 4' Trzeci korner! Tym razem z drugiej strony 3' Drugi korner dla Santander 2' Interwencja Joana Garcii i rzut rożny dla Racingu 1' Ruszył od początku Yamal, ale jego dośrodkowanie zostało zablokowane Rozpoczęli! Za chwilę początek meczu Niestety, Obaj Polacy znaleźli się poza wyjściowym składem Jest obsuwa - mecz rozpocznie się o 21.15

Odśwież relację

Trener FC Barcelona Hansi Flick namieszał w składzie - w porównaniu do ostatniego spotkania (z Realem Madryt) - przed meczem z Santander. Zmiany dotyczą przede wszystkim linii pomocy - zagrają w niej: Marc Casado, Marc Bernal i Dani Olmo. Niestety nie ma zmiany w bramce - Wojciech Szczęsny znów jest tylko rezerwowym. Jest za to - także dla Polaków niestety - zmiana na środku ataku. Tym razem w wyjściowej jedenastce znalazł się Ferran Torres, a nie Robert Lewandowski. Liczymy jednak na to, że "Lewy" wejdzie na murawę w trakcie gry. W spotkaniu Racing Santander - FC Barcelona zdecydowanym faworytem są Katalończycy, ale Puchar Króla lubi rządzić się swoimi prawami, o czym przekonał się w środę, 14 stycznia, Real Madryt, który przegrał z drugoligowym Albatece 2:3. Piłkarze "Bluagrany" do spotkania z Santander przystępują w doskonałych humorach. W zeszłym tygodniu bowiem zdobyli Superpuchar Hiszpanii. Najpierw w półfinale rozbili Athletic Bilbao 5:0, a potem - w finale - ograli Real 3:2. Bohaterem tego meczu był Brazylijczyk Raphinha, którzy strzelił dwie bramki dla Barcelony. Jedną dołożył Robert Lewandowski. Dla "Królewskich" strzelali natomiast Vinicius i Gonzalo Garcia.

Galeria: FC Barcelona zdobyła Superpuchar Hiszpanii