Robert Lewandowski "sam rozumie". Tak naprawdę wygląda jego sytuacja w Barcelonie

Robert Lewandowski zmieni klub? W grze AC Milan, Inter Miami i inne zespoły

Ci, którzy jeszcze niedawno uważali, że Robert Lewandowski piłkarsko się skończył, wyszli na - delikatnie mówiąc - osoby niepoważne. "Lewy" cały czas jest wielką wartością i dla reprezentacji Polski, i dla FC Barcelona. Przypomnijmy, że ostatnio zapakował trzy gole Celcie Vigo, a w kolejnym meczu ligowym - z Athletic Bilbao - otworzył wynik meczu, tym samym strzelając pierwszą bramkę na wyremontowanym stadionie Camp Nou. Jednak plotki o tym, że Robert Lewandowski opuści Barcelonę po zakończeniu sezonu, nie ustają. Mówiło się o tym, ze kapitan naszej kadry przejdzie a do AC Milan, a to do Manchesteru United, a to do Atletico Madryt, a to do amerykańskiej MLS, gdzie miałby grać w Interze Miami z Leo Messim... Na razie jednak wielce prawdopodobne wydaje się to, że Robert Lewandowski na kolejny sezon zostanie w Barcelonie.

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona. Taka jest jego pozycja

Ewentualny transfer "Lewego" niektórzy wiążą z potencjalnym pozyskaniem Juliana Alvareza przez FC Barcelona. Przyjście Argentyńczyka jednak wcale nie musi oznaczać odejścia Polaka.

Potencjalny transfer Alvareza nie ma wiele wspólnego z Lewandowskim. To raczej sprawy komplementarne. Lewandowski, jeśli tylko będzie chciał, powinien dostać przynajmniej propozycję rocznego przedłużenia kontraktu. To nadal piłkarz, który może dużo dać drużynie

- podkreślił w rozmowie z portalem Sportowe Fakty WP dziennikarz katalońskiego "Sportu" Ivan San Antonio, który przy okazji wyjawił, jaka naprawdę jest pozycja naszego piłkarza w klubie FC Barcelona.

On sam rozumie, że nie jest już na etapie gry w pełnym wymiarze 90 minut w 60 meczach sezonu. Jeśli trzeba go zmienić – można to zrobić, a jeśli ma usiąść na ławce - też to akceptuje. Wie jednak, że w najważniejszych meczach zagra. A to naturalne, że Barca szuka konkurencji na każdej pozycji - także na pozycji środkowego napastnika

- tłumaczył dziennikarz z Katalonii.

