Demon przeszłości Jerzego Brzęczka. To się za nim ciągnie od 26 lat. Tak zmienił się trener młodzieżówki

Jerzy Brzęczek, prowadząc reprezentację młodzieżową, odnosi sukcesy w eliminacjach do Euro.

Mimo udanej kariery piłkarskiej, selekcjonerowi pozostał niedosyt związany z występami w reprezentacji Polski.

Mecz Polska-Szwecja z 1999 roku jest pamiętnym, negatywnym wydarzeniem w jego karierze.

Jerzy Brzęczek robi furorę w młodzieżówce, wcześniej zwolnił go Zbigniew Boniek

Jerzy Brzęczek w sierpniu został ogłoszony nowym trenerem reprezentacji Polski U-21. Jak się okazało wybór ten był strzałem w dziesiątkę. Młodzieżówka znakomicie spisuje się w eliminacjach do mistrzostw Europy, a w ostatnim meczu zdemolowała na wyjeździe Szwedów 6:0! Dziś wszyscy zachwycają się Jerzym Brzęczkiem, a jeszcze kilka lat temu jego praca z pierwszą reprezentacją Polski wielkiego entuzjazmu nie wzbudzała. Mimo że Polacy awansowali na Euro 2020, jeszcze przed turniejem Zbigniew Boniek, ówczesny prezes PZPN, zdecydował o zwolnieniu Jerzego Brzęczka. O kulisach tej dymisji mówił ostatnio Marek Koźmiński, który w tamtym czasie pełnił funkcję jednego z wiceprezesów PZPN.

ile samo zwolnienie moim zdaniem wtedy nie budziło kontrowersji, przynajmniej z mojej perspektywy, to dość niefortunny był moment. Gdyby "Zibi" zwolnił Jurka zaraz po eliminacjach, gdy atmosfera była naprawdę ciężka, ludzie by to zrozumieli, myślę, że sam Jurek też. Ale on odczekał dwa miesiące, odczekał święta, dał mu do zrozumienia, że wszystko jest ok, po czym oddał "strzał między oczy". Nie powiem, że to było w porządku

- ocenił popularny "Koza". Jako piłkarz Jerzy Brzęczek też miewał lepsze i gorsze momenty. Generalnie jego karierę na boisku można uznać za udaną. Jest jednak pewien demon przeszłości, który ciągnie się za nim od 26 lat.

Jerzy Brzęczek symbolem niemocy polskiej piłki lat 90.

Był rok 1999. Trwały eliminacje do Euro 2000. Selekcjonerem naszej drużyny był Janusz Wójcik, czyli trener, który doprowadził polską reprezentację olimpijską do srebrnego medalu w Barcelonie w 1992 roku. Jerzy Brzęczek był kapitanem zarówno ekipy olimpijskiej, jak i seniorskiej reprezentacji. W meczu ze Szwecją miał być jednym z kluczowych graczy. Długo utrzymywał się bezbramkowy remis, aż przyszła 37. minuta. Brzęczek stracił piłkę w środku pola i trafiła ona do Fredrika Ljungberga, jednego z bardziej znanych zawodników "Trzech Koron". Kapitan naszej kadry gonił, ile sił w nogach Szweda przez niemal połowę boiska. Chciał nawet złapać rywala za koszulkę. Jednak i to się nie udało... W końcu Ljugberg wpadł w pole karne i huknął lewą nogą na bramkę strzeżoną przez Kazimierza Sidorczuka. Po chwili piłka zatrzepotała w siatce. Więcej bramek w tym meczu już nie padło. Pościg Jerzego Brzęczka stał się symbolem niemocy w polskiej piłce lat 90. Zdarzenie to do dziś wypominane jest selekcjonerowi młodzieżówki. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Jerzego Brzęczka z tamtego meczu, a także inne jego archiwalne fotografie.

Tak się zmienił Jerzy Brzęczek

