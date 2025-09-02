Hajto naprawdę powiedział to o Lewandowskim! Nie gryzł się w język: „Potrzebuje bata”

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-09-02 8:56

Robert Lewandowski wrócił do kadry narodowej po tym, jak zmienił się selekcjoner. Gdy Michał Probierz odebrał mu opaskę kapitańską, „Lewy” zapowiedział, że pod wodzą tego trenera już nie zagra. Niedługo później Probierza w kadrze już nie było, a reprezentację objął Jan Urban. Zdaniem Tomasza Hajto, sama zmiana trenera nie wystarczy, by Lewandowski stał się na nowo liderem zespołu. Jego zdaniem polski napastnik potrzebuje... twardej ręki selekcjonera.

Tomasz Hajto

i

Autor: AKPA

Hajto nie ma wątpliwości co do Lewandowskiego

Reprezentacja Polski znalazła się w trudnej sytuacji po czerwcowym zgrupowaniu. Nie dość, że atmosfera w kadrze mocno podupadła po całej aferze z nieprzyjechaniem Roberta Lewandowskiego na zgrupowanie i odebraniem mu opaski kapitańskiej, to jeszcze polski zespół przegrał z Finlandią i znalazł się w trudnym położeniu w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Sytuację naprawić ma Jan Urban, który przywrócił do kadry Roberta Lewandowskiego i oddał mu opaskę kapitana, niejako cofając decyzje swojego poprzednika. Do tego musi znaleźć sposób, by skonsolidować rozbity zespół, a nie będzie łatwo o dobre wyniki od początku, ponieważ pierwszy mecz pod wodzą nowego selekcjonera będzie starciem z Holandią, która niedawno ograła nas na Euro 2024.

Tłumy przywitały Roberta Lewandowskiego na zgrupowaniu! Takiego w Polsce go jeszcze nie widziano

Piłkarze reprezentacji zjeżdżają się na zgrupowanie
25 zdjęć

Zastanawiająca na pewno będzie forma Roberta Lewandowskiego, który ma słaby początek sezonu w Barcelonie. Polak stracił część przygotowań z powodu urazu i zagrał ledwie kilkanaście minut przeciwko Rayo Vallecano. Ale nie tylko w tym problemów upatruje Tomasz Hajto. Jego zdaniem w reprezentacji Polski za bardzo pobłaża się Lewandowskiemu, przez co ten... nie gra na miarę swoich możliwości. – Dlatego że takie zasady były w Dortmundzie, takie zasady były w Bayernie i dlatego, że takie zasady są u Flicka. Robert potrzebuje bata, żeby być dobrym – powiedział wprost Hajto na kanale „Prawda Futbolu” Romana Kołtonia – Robert nie potrzebuje głaskania, bo potrzebuje nowych wyzwań, nowej motywacji – dodał były reprezentant Polski.

Robert Lewandowski skomentował odejście Michała Probierza. "Uśmiechnąłem się..."

Super Sport SE Google News

Roman Kołtoń wyraził swoje zwątpienie, czy Jan Urban jest tego typu trener, na co Hajto szybko wtrącił. – No to polegnie, co ci mam mówić. (…) Jeżeli nie wprowadzi dekalogu i nie wprowadzi takich reguł, to maniana tu nie pomoże. Maniana już się rozmyła w reprezentacji. Maniana to była za trenera Nawałki we Francji, która też po wyjściu z grupy się rozmyła. I od tego czasu my się skrobiemy cały czas po plecach, coraz ciężej mamy gdzieś awansować, coraz większe mamy problemy, bo coraz więcej na reprezentacji jest luzu – kontynuował Tomasz Hajto.

Zbigniew Boniek zdecydowanie o powrocie Roberta Lewandowskiego do kadry. "Trzeba to szczerze i jasno powiedzieć"

Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien odejść do Arabii Saudyjskiej!
ROBERT LEWANDOWSKI
TOMASZ HAJTO