Jan Urban mierzy się z wyzwaniem przed meczami z Nową Zelandią i Litwą, zwłaszcza z powodu kontuzji kluczowego zawodnika.

Legendarny bramkarz Jan Tomaszewski wskazuje Michała Skórasia jako idealnego kandydata do zastąpienia Nicoli Zalewskiego.

Tomaszewski podkreśla, że mecz z Litwą wymaga "żelaznej dziesiątki" i sprawdzonego składu.

Kto ostatecznie wyjdzie na boisko i czy Polska zapewni sobie kluczowe punkty? Sprawdź pełną analizę!

Jan Tomaszewski skupił się przede wszystkim na sportowych aspektach decyzji selekcjonera. Kluczowe jest znalezienie zastępstwa dla Nicoli Zalewskiego na lewej stronie pomocy.

Kto za Zalewskiego? Tomaszewski ma faworyta

Zdaniem Jana Tomaszewskiego, naturalnym kandydatem do gry w miejsce zawodnika Atalanty jest Michał Skóraś, który notuje bardzo dobre występy w lidze belgijskiej. Były bramkarz podkreśla, że mecz z Litwą jest absolutnym priorytetem.

- Na pewno już wiemy, że nie zagra Zalewski. I tutaj się poszukuje następcy. Być może Skóraś, bo jest on lewym pomocnikiem - uważa Tomaszewski. - Zależy, jakim będziemy grali ustawieniem, ale na tej lewej pomocy jest wakat, bo nie ma etatowego zawodnika. Może tam zagrać też Frankowski.

Tomaszewski jasno rozgranicza cel obu nadchodzących spotkań. Mecz towarzyski z Nową Zelandią powinien być poligonem doświadczalnym dla rezerwowych, natomiast na starcie eliminacyjne z Litwą musi wyjść najsilniejszy skład.

"Żelazna dziesiątka" musi zagrać z Litwą

Były bramkarz jest przekonany, że trzon drużyny, który dobrze zaprezentował się w ostatnich spotkaniach, powinien ponownie wyjść na boisko. W jego opinii dziesięciu z jedenastu zawodników jest już pewniakami do gry.

- Mam nadzieję, że ta dziesiątka, która dobrze zaprezentowała się w tych dwóch ostatnich spotkaniach, wyjdzie na mecz z Litwą. Jedenasty będzie następca Zalewskiego - analizuje. - Ta dziesiątka powinna nam zagwarantować trzy punkty z Litwą i to będzie przedłużenie naszej szansy na zajęcie nawet pierwszego miejsca w grupie.

Według Tomaszewskiego, w bramce pewne miejsce powinien mieć Łukasz Skorupski, a w obronie duet Bednarek-Kiwior wspierany przez Matty'ego Casha i Przemysława Wiśniewskiego. W ataku nie ma dyskusji – musi grać Robert Lewandowski.

- Robert moim zdaniem powinien grać cały mecz, bo jest na to przygotowany. Tym bardziej na słabszego przeciwnika, jakim jest Litwa. Nie ma prawa wyjść druga "dziewiątka" - twierdzi Tomaszewski, przypominając problemy w meczu z Finlandią, gdy kadra grała dwoma napastnikami.

