Reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią w kluczowym meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2026, co będzie piątym spotkaniem pod wodzą Jana Urbana.

Jan Urban, który objął kadrę w lipcu, pozostaje niepokonany, notując trzy zwycięstwa i jeden remis, zastępując Michała Probierza.

Czy selekcjoner podtrzyma swoją passę, a Biało-czerwoni przybliżą się do awansu?

Piątkowy wieczór w Warszawie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Na boisko wybiegnie reprezentacja Polski, by w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 zmierzyć się z Holandią. Będzie to nie tylko kluczowe starcie dla układu tabeli, ale również piąty mecz, w którym kadrę poprowadzi Jan Urban. Selekcjoner, który przejął stery w lipcu, wciąż pozostaje niepokonany.

Jan Urban z imponującym bilansem. Tak punktowała kadra pod jego wodzą

Szkoleniowiec objął drużynę narodową w trudnym momencie. Zastąpił Michała Probierza, który zrezygnował z funkcji po czerwcowej porażce z Finlandią (1:2) i głośnym konflikcie z Robertem Lewandowskim o opaskę kapitana. Misja Urbana od początku określana była jako "gaszenie pożaru" i stabilizacja sytuacji w zespole. Jak pokazują dotychczasowe wyniki, operacja ta przebiega pomyślnie.

Debiut nowego selekcjonera przypadł na niezwykle trudny teren. 4 września Polacy zremisowali na wyjeździe z Holandią 1:1, co zostało odebrane jako bardzo obiecujący początek. Następnie w Chorzowie Biało-czerwoni zrewanżowali się Finom, pewnie pokonując ich 3:1. Dzięki temu wróciliśmy na drugie miejsce w tabeli.

Kluczowy dwumecz w eliminacjach MŚ 2026

Październikowe zgrupowanie było kontynuacją dobrej passy. Najpierw Polacy skromnie wygrali w meczu towarzyskim z Nową Zelandią 1:0. Kapitalną bramkę zdobył Piotr Zieliński. Następnie umocnili pozycję w grupie, pokonując w Kownie Litwę 2:0. Świetnie wypadł wtedy Sebastian Szymański, który strzelił gola bezpośrednio z rzutu rożnego i dorzucił asystę przy trafieniu Roberta Lewandowskiego. Bilans kadry pod wodzą Jana Urbana to trzy zwycięstwa i jeden remis, przy bardzo dobrym stosunku bramek 7-2.

Przed Biało-czerwonymi finisz eliminacji MŚ. Piątkowy mecz z Holandią w Warszawie będzie prawdziwym testem siły odmienionej kadry. Podopiecznych Jana Urbana czeka jeszcze poniedziałkowa, wyjazdowa konfrontacja z Maltą, która zakończy zmagania w grupie. Kibice mają nadzieję, że selekcjoner podtrzyma swoją świetną serię i wywalczy z ekipą Biało-czerwonych drugie miejsce, który premiowane jest grą w barażach o mundial. Na razie Polska jest sklasyfikowana w pierwszym koszyku barażowym.

