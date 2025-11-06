Jerzy Brzęczek doprowadził do niemałej sensacji! Pobił rekord, tak dobrze nigdy nie było

Drużyna Jerzego Brzęczka wzbudza rekordowe zainteresowanie

Jerzy Brzęczek długo nie mógł znaleźć zatrudnione po tym, jak został zwolniony z Wisły Kraków. Dlatego też ze sporym zdziwieniem została przyjęta informacja, że po prawie 3 latach na bezrobociu Brzęczek został wybrany selekcjonerem... kadry Polski U-21. Po czterech meczach eliminacji mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej wiele wskazuje na to, że był to jednak strzał w dziesiątkę! Polska prowadzi w swojej grupie z kompletem czterech zwycięstw, z 15 golami strzelonymi i czystym kontem w każdym meczu!

Teraz jednak przed polskim zespołem prawdziwy test – nasi młodzieżowcy zmierzą się z Włochami, którzy również wygrali wszystkie cztery dotychczasowe spotkania, choć ich dorobek bramkowy nie jest tak imponujący – młodzi piłkarze z Półwyspu Apenińskiego zdobyli 12 bramek i stracili dwie. To jednak nie będzie miało żadnego znaczenia, jeśli bezpośrednie starcie zakończy się zwycięstwem którejś z drużyn.

Jan Tomaszewski zachwycony Szczęsnym! „Jeden z najlepszych na świecie"

W eliminacjach rozgrywa się mecz i rewanż, a pierwsze starcie z Włochami polska młodzieżówka pod wodzą Jerzego Brzęczka przystąpi w domowym meczu w Szczecinie. Jak donosi Tomasz Włodarczyk, mecz ten cieszy się... rekordowym zainteresowaniem! – wielkie zainteresowanie, by zobaczyć "maszynę Jerzego Brzęczka". Jak się okazuje, PZPN sprzedał już 19,5 tys. biletów. Rekord podczas spotkania kadru U-21! – napisał dziennikarz portalu Meczyki.pl. Zainteresowanie meczem reprezentacji jest spore na pewno ze względu na wyniki, ale też warto pamiętać, że ostatni mecz kadry miał tam miejsce... w 2010 roku! Warto zaznaczyć, że pojemność Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera to nieco ponad 21 tys., więc możliwe, że będzie komplet! Mecz Polska U-21 – Włochy U-21 zostanie rozegrany 14 listopada o godzinie 16:00.

