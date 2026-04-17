Karol Nawrocki na pogrzebie Jacka Magiery. Jan Tomaszewski poruszony jednym gestem

Świat polskiego sportu opłakuje Jacka Magierę, wybitnego trenera i eksperta, który zmarł nagle 10 kwietnia 2026 roku.

Na pogrzebie zgromadziły się tłumy, a prezydent Karol Nawrocki pośmiertnie uhonorował Magierę Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

Jan Tomaszewski podkreśla, że Magiera był "chodzącą encyklopedią" polskiej piłki, a gest prezydenta świadczy o jego szerokim uznaniu.

Jan Tomaszewski o Jacku Magierze: Chodząca encyklopedia

Jan Tomaszewski, wspominając zmarłego trenera, podkreślił jego niezwykłą wiedzę i profesjonalizm. Według niego Jacek Magiera był postacią absolutnie wyjątkową w polskiej piłce, a jego merytoryczne przygotowanie do każdej dyskusji było legendarne.

- Wielu mówi o Jacku Magierze, że przygotowywał się do każdego wywiadu, alr Jacek nie musiał tego robić. Proszę mi wierzyć, Jacek był jednym z niewielu ludzi ze środowiska, który piłkę nożną, problemy piłki nożnej w jednym paluszku miał. Po prostu ten człowiek to była chodząca encyklopedia problemów dotyczących polskiej piłki i to począwszy od dzieci, a skończywszy na pierwszej reprezentacji - wspomina Jan Tomaszewski.

Legendarny bramkarz w rozmowie nawiązał także do słów sprzed tygodnia, gdy komentował tragiczną wiadomość.

- Myśmy powiedzieli, Panie Redaktorze, że Pan Kazimierz Górski będzie miał wspaniałego asystenta w niebie - dodał poruszony Tomaszewski.

Ważny gest Karola Nawrockiego. "To świadczy o tym, jak Jacek jest ceniony"

Na uroczystościach pogrzebowych w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pojawiły się tłumy żałobników. Wśród nich obecny był także prezydent Karol Nawrocki, który wszedł do świątyni tylnym wejściem. Uhonorował on pośmiertnie Jacka Magierę Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej. Odznaczenie z rąk prezydenta odebrała wdowa po zmarłym szkoleniowcu.

Ten gest nie umknął uwadze Jana Tomaszewskiego, który wyraził za niego wdzięczność.

- Jestem bardzo wdzięczny panu prezydentowi, że był na pogrzebie, bo to świadczy o tym, jak Jacek jest ceniony nie tylko w świecie sportowym, ale w świecie społecznym, politycznym - uważa Tomaszewski.

Jacek Magiera zmarł nagle podczas treningu biegowego w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu. Mimo podjętej reanimacji, jego życia nie udało się uratować.

