Czterech selekcjonerów na pogrzebie Jacka Magiery. Jeden stał obok Krzysztofa Stanowskiego

Pogrzeb Jacka Magiery. Sławy wśród żałobników

Pogrzeb Jacka Magiery odbył się w czwartek, 16 kwietnia. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. żałobnej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Dalsza część ceremonii odbyła się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Jacek Magiera spoczął w pobliżu grobu innej legendy Legii Warszawa - Lucjana Brychczego. W ostatnim pożegnaniu drugiego trenera reprezentacji Polski wzięło udział wielu wybitnych piłkarzy. Z Barcelony przyjechał nawet kapitan kadry Robert Lewandowski. O tym, jak ważną postacią dla polskiej piłki był Jacek Magiera, świadczy m.in. to, że na jego pogrzebie było aż czterech selekcjonerów reprezentacji Polski: Jan Urban, Jerzy Brzęczek, Stefan Majewski i Czesław Michniewicz. Ten ostatni stał obok Krzysztofa Stanowskiego, który niezwykle trafnie podsumował zmarłego szkoleniowca.

Dawne ikony polskiej piłki na pogrzebie Jacka Magiery. Niektórych nie widzieliśmy od lat

Jacek Magiera osiągnął coś, co w dzisiejszych czasach jest w zasadzie już niemożliwe - w erze social mediów, dodatkowo w branży piłkarskiej, która generuje niezdrowe emocje - pozostał człowiekiem bez hejterów. Dzisiaj nie ma o nim żadnych negatywnych wpisów nie dlatego, że o zmarłych albo dobrze, albo wcale, ale dlatego, że w świecie piłki był pod względem relacji, etyki i inteligencji zjawiskiem

- stwierdził twórca Kanału Zero we wpisie na platformie X.

W galerii prezentujemy zdjęcia uczestników pogrzebu Jacka Magiery, w tym czterech selekcjonerów reprezentacji Polski: Jana Urbana, Jerzego Brzęczka, Stefana Majewskiego i Czesław Michniewicza

Odznaczenia dla Jacka Magiery od Karola Nawrockiego i Cezarego Kuleszy

Na pogrzebie Jacka Magiery podczas tzw. części kościelnej pojawił się także Karol Nawrocki, który do świątyni wszedł tylnym wejściem. Prezydent RP uhonorował zmarłego trenera Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej. Z kolei prezes PZPN Cezary Kulesza pośmiertnie przyznał Jackowi Magierze Diamentową Odznakę Honorową PZPN, o czym federacja poinformowała w specjalnym komunikacie już po pogrzebie Jacka Magiery.