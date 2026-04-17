Wyjątkowy komunikat PZPN po pogrzebie Jacka Magiery! Prawie wszystkim to umknęło

Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji Polski, został pochowany w czwartek, 16 kwietnia, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły tłumy, w tym gwiazdy polskiej piłki nożnej oraz prezydent Karol Nawrocki, który pośmiertnie uhonorował trenera Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

PZPN poinformował po pogrzebie o przyznaniu Jackowi Magierze Diamentowej Odznaki Honorowej PZPN.

Pogrzeb Jacka Magiery na długo zapadnie w pamięci całego środowiska piłkarskiego w Polsce. Śmierć asystenta selekcjonera reprezentacji Polski była ogromnym wstrząsem dla kibiców, piłkarzy, działaczy i trenerów. Ceremonia ostatniego pożegnania szkoleniowca rozpoczęła się w czwartek, 16 kwietnia, w samo południe w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie ksiądz w pięknych słowach wspominał Jacka Magierę, podkreślając, że zmarły trener "zawsze nosił przy sobie różaniec". - Miał go też w kieszeni wtedy w parku we Wrocławiu - dodał kapłan, nawiązując do miejsca, w którym przed śmiercią zasłabł szkoleniowiec. W pogrzebie Jacka Magiery uczestniczyły wielkie gwiazdy polskiej piłki, zarówno te obecne (w tym kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski), jak i te z dawnych lat (m.in. Józef Młynarczyk, Michał Pazdan czy Jacek Krzynówek). W katedrze pojawił się także Karol Nawrocki, który pośmiertnie uhonorował drugiego trenera naszej kadry Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. Specjalne odznaczenie zmarłemu szkoleniowcowi przyznał też PZPN, co w natłoku wczorajszych informacji prawie wszystkim umknęło.

Wyjątkowy komunikat po pogrzebie Jacka Magiery. Drugi trener kadry dostał Diamentową Odznakę Honorową PZPN

Polski Związek Piłki nożnej już po pogrzebie Jacka Magiery zamieścił wyjątkowy komunikat, w którym poinformował o pośmiertnym odznaczeniu drugiego trenera reprezentacji Polski przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę.

Wyjątkowe sceny przy składaniu trumny Jacka Magiery. Racowisko, salwa honorowa i hymn Legii

W czwartek, 16 kwietnia, w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Jacka Magiery. Zmarłego pożegnali rodzina, przyjaciele, kibice, władze państwowe z Prezydentem RP Karolem Nawrockim oraz przedstawiciele środowiska piłkarskiego, w tym sztab i piłkarze reprezentacji Polski z selekcjonerem Janem Urbanem i kapitanem Robertem Lewandowskim, a także zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prezydent RP odznaczył śp. Jacka Magierę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a prezes PZPN Cezary Kulesza Diamentową Odznaką Honorową PZPN. Msza święta żałobna została odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny udał się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie odbyła się ceremonia pogrzebowa. Jacek Magiera spoczął w kwaterze K-1-17. Śp. Jacek Magiera zmarł 10 kwietnia 2026 roku w wieku 49 lat

- czytamy w informacji zamieszonej na stronie PZPN.

Tłum gwiazd na pogrzebie Jacka Magiery. Są m.in. Urban, Szpakowski i znany tancerz