Dawne ikony polskiej piłki na pogrzebie Jacka Magiery. Niektórych nie widzieliśmy od lat

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a następnie kontynuowane były na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie Magiera został pochowany obok Lucjana Brychczego.

W ostatnim pożegnaniu uczestniczyło wielu słynnych sportowców, w tym Robert Lewandowski, Jacek Krzynówek, Michał Pazdan, Stefan Majewski, a także prezydent Karol Nawrocki, który pośmiertnie uhonorował szkoleniowca Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

Podczas pogrzebu kibice zgotowali owację zmarłemu, odpalili race, a żołnierze wykonali salwę honorową.

Pogrzeb Jacka Magiery. Legendy polskiej piłki żegnały trenera

Pogrzeb Jacka Magiery miał unikalną oprawę. Drugiego trenera reprezentacji Polski żegnały tłumy zarówno osób osób związanych z piłką nożną (w tym prawdziwe ikony naszego futbolu), jak i zwykłych kibiców. To najlepiej pokazało, jak niezwykłą postacią był Jacek Magiera. Na ostatnie pożegnanie trenera z Barcelony przyjechał nawet Robert Lewandowski, który był zarówno w Katedrze Polowej Wojska Polskiego (tam rozpoczął się pogrzeb Jacka Magiery), jak i na cmentarzu. W świątyni pojawił się także prezydent Karol Nawrocki, który pośmiertnie uhonorował szkoleniowca Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. Na pogrzebie Jacka Magiery zobaczyć można było także dawne legendy polskiej piłki nożnej, zarówno z lat 80. i 90., jak i już z XX wieku. Wśród nich byli m.in. Jacek Krzynówek, Józef Młynarczyk, Stefan Majewski, Marek Jóźwiak, Jakub Rzeźniczak, Jerzy Brzęczek, Piotr Włodarczyk czy Maciej Murawski. Niektórych piłkarzy nie widzieliśmy od lat.

Pogrzeb Jacka Magiery. Poruszające słowa, owacje, salwa honorowa i racowisko

Ostatnie pożegnanie drugiego trenera reprezentacji Polski rozpoczęło się o godz. 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Podczas mszy św. ksiądz w poruszających słowach wspominał Jacka Magierę.

To był człowiek, który potrafił zadzwonić i poprosić o modlitwę np. dla młodego zawodnika. Jego całym światem były dzieci i żona. Był inny, inaczej patrzył na ludzi. Mówił: "Piłkarzem będziesz 10 lat, ale człowiekiem będziesz całe życie". Jacek widział więcej, widział dalej. Zawsze nosił przy sobie różaniec, miał go też w kieszeni wtedy w parku we Wrocławiu

- mówił z ambony kapłan. Na koniec mszy, gdy wyprowadzano trumnę, stało się coś niesamowitego. Kibice zgotowali owację Jackowi Magierze. Z kolei już na cmentarzu kibice odpalili race, a żołnierze wykonali salwę honorową.

Tak wygląda grób Jacka Magiery po pogrzebie. Widok łamiący serce

Jacek Magiera pochowany został na Cmentarzu Wojskowych na Powązkach w Warszawie tuż obok grobu innej legendy Legii Warszawa - Lucjana Brychczego.