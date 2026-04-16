Pogrzeb Jacka Magiery. Niesamowite, co wydarzyło się na koniec mszy podczas wynoszenia trumny

Uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery zgromadziły tłumy, w tym legendy polskiego futbolu, takie jak Robert Lewandowski.

Wzruszające kazanie księdza podkreśliło niezwykłe wartości zmarłego trenera, który zawsze nosił przy sobie różaniec.

Niesamowity moment nastąpił podczas wynoszenia trumny z kościoła, gdy zgromadzeni kibice zgotowali owację dla Jacka Magiery.

Owacje na pogrzebie Jacka Magiery podczas wynoszenia trumny

Na pogrzeb Jacka Magiery przyszło wiele sław, przede wszystkim ze świata sportu. Wśród żałobników dostrzegliśmy takie postacie jak: Robert Lewandowski, Jan Urban, Jerzy Brzęczek, Józef Młynarczyk, Dariusz Szpakowski, Czesław Michniewicz i Jakub Rzeźniczak i Jacek Krzynówek. W kościele pojawił się także Karol Nawrocki, który pośmiertnie uhonorował Jacka Magierę Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. Podczas mszy świętej kapłan we wzruszających słowach wspominał drugiego trenera reprezentacji Polski.

To był człowiek, który potrafił zadzwonić i poprosić o modlitwę np. dla młodego zawodnika. Jego całym światem były dzieci i żona. Był inny, inaczej patrzył na ludzi. Mówił: "Piłkarzem będziesz 10 lat, ale człowiekiem będziesz całe życie". Jacek widział więcej, widział dalej. Zawsze nosił przy sobie różaniec, miał go też w kieszeni wtedy w parku we Wrocławiu

- mówił ksiądz w trakcie pogrzebu Jacka Magiery. Na koniec mszy - już podczas wynoszenia trumny - stało się coś niesamowitego. Zgromadzeni kibice zgotowali owację dla zmarłego szkoleniowca.

Ochrona na pogrzebie Jacka Magiery

Warto dodać, że wejścia do Katedry Polowej Wojska Polskiego strzegła ochrona. Jeszcze przed pogrzebem Jacka Magiery PZPN w specjalnym komunikacie informował o ograniczeniach związanych z wejściem do kościoła.

W związku z uroczystościami pogrzebowymi śp. Jacka Magiery, które odbędą się w czwartek, 16 kwietnia 2026 r. w Warszawie, na wyraźną prośbę Rodziny oraz organizatora informujemy, że obecność mediów w Katedrze Polowej Wojska Polskiego podczas mszy świętej żałobnej nie będzie możliwa. Uprzejmie prosimy o uszanowanie tej decyzji i zachowanie należytej powagi w tym szczególnym czasie

- czytaliśmy w informacji Polskiego Związku Piłki Nożnej.

