Reprezentacja Polski kończy eliminacje MŚ 2026 wyjazdowym meczem z Maltą, walcząc o rozstawienie w barażach.

Selekcjoner Jan Urban zaskoczył składem, dając szansę zmiennikom i sprawdzając nowe rozwiązania taktyczne.

Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję TV i online z meczu Malta – Polska, który zdecyduje o pozycji Biało-Czerwonych przed losowaniem baraży.

Mecz Malta - Polska: SKŁAD POLAKÓW

Selekcjoner Jan Urban podał skład reprezentacji Polski na mecz z Maltą. Sporym zaskoczeniem jest zmiana na pozycji bramkarza. Kamil Grabara, który wystąpił w meczu z Holandią (1:1), tym razem zacznie mecz na ławce, a zastąpi go Bartłomiej Drągowski. Inna niespodzianka to brak w wyjściowej jedenastce Matty'ego Casha. Do składu wracają pauzujący w meczu z Holandią za kartki Bartosz Ślisz i Przemysław Wiśniewski. Od pierwszej minuty zagra również nasz kapitan i lider Robert Lewandowski.

Oto skład Polaków: Bartłomiej Drągowski - Tomasz Kędziora, Przemysław Wiśniewski, Jakub Kiwior - Paweł Wszołek, Piotr Zieliński, Bartosz Slisz, Michał Skóraś - Jakub Kamiński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski.

Mecz Malta - Polska to ostatnie spotkanie zespołu Jana Urbana w fazie grupowej eliminacji MŚ. Biało-Czerwoni są już pewni występu w marcowych barażach, ale bardzo potrzebują zwycięstwa, bo walczą o pierwszy koszyk przed losowaniem ścieżek barażowych. Nie wszystko jednak zależy od nas. Polacy muszą zrobić swoje, czyli zgarnąć komplet punktów, oraz liczyć na korzystne dla nas rozstrzygnięcia w innych grupach.

- Wydaje mi się, że teraz wszystko zależy od nas. Jeśli odpowiednio podejdziemy do meczu i zrealizujemy założenia, to powinniśmy mieć pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Mam nadzieję, że wyjdziemy z właściwym nastawieniem i wygramy - powiedział Jakub Kiwior, obrońca reprezentacji Polski, który ostatnio był bardzo chwalony za dobrą grę w barwach FC Porto.

Malta - Polska: Urban sprawdza zmienników

Dla trenera Jana Urbana mecz Malta - Polska to również okazja, żeby sprawdzić nowe rozwiązania taktyczne i dać szansę piłkarzom, którzy wcześniej grali mniej. Pewnie dlatego szansę gry od pierwszej minuty dostali Paweł Wszołek czy Bartłomiej Dąbrowski. – Trzeba pracować nad tym, aby drużyna dobrze się rozumiała. Musi pojawić się odpowiednia płynność w grze, a do tego potrzebna jest stabilizacja - analizował trener Jan Urban. - Ta stabilizacja nie dotyczy wyłącznie jedenastu czy trzynastu zawodników. Moim zdaniem stabilizacja to grupa mniej więcej dwudziestu piłkarzy, którzy są na ławce rezerwowych, plus trzech bramkarzy. W takim gronie staramy się funkcjonować - dodał nasz selekcjoner.

Gdzie oglądać mecz Malta - Polska NA ŻYWO

Mecz Malta - Polska w eliminacjach MŚ 2026 zostanie rozegrany w poniedziałek 17 listopada 2025. Początek meczu Malta - Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Malta - Polska na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl.

