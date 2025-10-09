Piotr Zieliński skomentował swoje efektowne trafienie, podkreślając, że zwycięstwo drużyny jest najważniejsze.

Pomocnik odniósł się do trudnych warunków na boisku i ocenił mecz jako pozytywny test dla kadry.

Jakie są plany reprezentacji Polski przed kluczowym meczem eliminacyjnym z Litwą i czy Zieliński wierzy w sukces?

O wyniku zdecydowała efektowna bramka Piotra Zielińskiego. Po meczu w rozmowie z TVP Sport tonował nastroje i podkreślał, że najważniejszy jest sukces całego zespołu.

Zieliński: To był ładny gol, ale wygrana najważniejsza

- Na pewno to był ładny gol, ale najważniejsze, że też są zwycięstwa. To jest najważniejsze. Piłka to jest sport drużynowy. Cieszę się, że mogłem dołożyć tę cegiełkę tym pięknym golem – powiedział Zieliński, dziękując jednocześnie Pawłowi Wszołkowi za asystę. - To była fajna akcja rozegrana od tyłu. Było też dobre rozszerzenie gry do Pawła Wszołka. Dobrze, że mnie zauważył, dziękuję mu za to. Piękny gol, ale najważniejsze, że Polska wygrała - powtórzył bohater Biało-czerwonych.

Boisko w Chorzowie było ciężkie do grania

Pomocnik zwrócił również uwagę na stan murawy, która nie ułatwiała gry.

- Momentami dobrze to wyglądało, momentami za dużo oddaliśmy pola rywalom. Ale boisko, nie będę ukrywał, było ciężkie do grania. Trzeba było tutaj uważać. Najważniejsze, że wygraliśmy to spotkanie – tłumaczył kadrowicz.

Kapitan kadry: To był pozytywny test z Nową Zelandią

Zieliński ocenił mecz jako wartościowy sprawdzian dla kadry.

- Myślę, że każdy mecz w reprezentacji to jest coś wyjątkowego i przydatnego. Szczególnie, że trener mógł sprawdzić kilku zawodników. Uważam, że to był pozytywny test – zaznaczył.

Z Łotwą trzeba zagrać jak najlepsze spotkanie

Teraz przed kadrą kluczowe spotkanie eliminacyjne z Litwą. Bohater meczu z Nową Zelandią jest przekonany o sile polskiego zespołu.

- Zbieramy siły, żeby na Litwie zagrać jak najlepsze spotkanie. Mamy dużo jakości w naszej drużynie. Uważam, że stać nas na to. Ważne, żebyśmy to wygrali, bo mamy lepszą drużynę – zakończył Zieliński.

