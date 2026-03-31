Reprezentacja Polski U-21, prowadzona przez Jerzego Brzęczka, utrzymuje imponującą serię zwycięstw w eliminacjach do EURO U-21.

Po ostatnim zwycięstwie nad Armenią, Polacy przygotowują się na trudne wyjazdowe starcie z Czarnogórą.

Trener Brzęczek spodziewa się wymagającego meczu, który może przesądzić o awansie.

Siedem wygranych młodzieżowej reprezentacji Polski

Ostatnio Biało-czerwoni odprawili Armenię. Pokonali ją 4:1, a pomocnik Lecha - Antoni Kozubal zdobył dwie bramki z rzutów karnych. Po golu strzelili także Marcel Reguła i Daniel Mikołajewski, który debiutował w naszym zespole. Teraz młodzieżowcy zmierzą się z Czarnogórą, z którą w ubiegłym roku wygrali 2:0.

Jerzy Brzęczek: Gra na Bałkanach zawsze jest trudna

- To wcale nie było łatwe spotkanie - przypomniał Brzęczek, cytowany przez portal Łączy nas piłka. - Rywal miał wtedy swoje sytuacje. Wiemy też, że gra na Bałkanach zawsze jest trudna. Spodziewam się jednego z najcięższych meczów w tych eliminacjach. To będzie bardzo ważne spotkanie w kontekście naszej sytuacji w grupie. Jeśli wygramy, awans naprawdę będzie na wyciągnięcie ręki - zaznaczył trener młodzieżówki.

Czarnogóra jest agresywnym zespołem

Selekcjoner nastawia się na trudną przeprawę z bałkańskim rywalem.

- Czarnogóra jest zespołem bardziej agresywnym i bardziej bezpośrednim - tłumaczył Brzęczek. - Armenia w większym stopniu opiera się na technice i kombinacyjnej grze. Czarnogórcy, poza niezłym wyszkoleniem technicznym, mają też duże atuty fizyczne. Potrafią bardzo dobrze grać w powietrzu. Na to musimy być gotowi - zwrócił uwagę szkoleniowiec reprezentacji Polski.

Tabela grupy E:

31.03: Czarnogóra - Polska, Armenia - Macedonia Płn., Szwecja - Włochy

1. Polska 7 21 22-2

2. Włochy 7 18 21- 5

3. Czarnogóra 7 10 11-13

4. Szwecja 7 10 10-15

5. Macedonia Płn. 7 3 5-17

6. Armenia 7 0 4-21

