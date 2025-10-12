Robert Lewandowski kapitanem kolejnej polskiej drużyny! Bierze udział w projekcie legendy Barcelony

Robert Lewandowski kapitanem polskiej kadry... w piłce 7-osobowej!

Reprezentacja Polski w piłce nożnej szykuje się właśnie do meczu z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Mecz ten jest ważny w kontekście walki Polaków o 2. lokatę w grupie, która zapewnia awans do barażów o mundial. Polacy co prawda pokonali już Litwinów u siebie, ale było to skromne 1:0, a niedawno na Litwie mocno o zwycięstwo musiały walczyć zarówno Finlandia, jak i Holandia! Co ciekawe, w 2026 roku odbędą się także inne mistrzostwa świata, a dokładniej Kings World Cup Nations, organizowane przez Kings League – jest to projekt piłki 7-osobowej stworzony przez Gerarda Pique, jednej z legend Barcelony i reprezentacji Hiszpanii.

To na Litwie Jan Urban najadł się największego wstydu w karierze. Jako trener...

Kings League to liga zespołów siedmioosobowych, która powstała z inicjatywy Gerarda Pique. Hiszpański piłkarz stworzył ją jako alternatywę dla tradycyjnej piłki nożnej i wprowadził daleko idące zmiany w zasadach. Najważniejsze z nich to mniejsze boisko, dwie 20-minutowe (a nie 45-minutowe) połowy i nieco mniejsze bramki. Wśród innych zmian są m.in. stanowiące o tym, że żółta kartka to 2 minuty kary dla zawodnika, a czerwona to 5 minut kary, nie ma też limitów zmian i całkiem zrezygnowano z remisów – o wyniku w przypadku równej liczby bramek decydują karne. Największą zmianą są tzw. tajne bronie lub sekretne karty, których drużyny mogą użyć raz na mecz. Wśród nich są takie, które pozwalają na 4 minuty usunąć zawodnika drużyny przeciwnej, podwoić liczbę zdobywanych goli przez 4 minuty, czy sprawić, że dany zawodnik staje się „gwiazdą” i zdobywane przez niego bramki liczą się podwójnie.

Sensacyjny pomysł Jana Tomaszewskiego! Chce posadzić Lewandowskiego na ławie: „skasują go”

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rozgrywki Kings League przyciągnęły uwagę wielu gwiazd „tradycyjnej” piłki nożnej. Swoje zespoły prowadzą w niej m.in. Iker Casilla, Lamine Yamal czy Ronaldinho. Sergio Aguero występował w Kings League nawet jako zawodnik. Projekt Gerarda Pique został niedawno rozszerzony także na rozgrywki międzynarodowe – w 2025 roku odbyły się pierwsze reprezentacyjne mistrzostwa świata Kings Leauge, czyli Kings World Cup Nations, które wygrała Brazylia. W 2026 roku odbędzie się druga edycja, z Polską jako jednym z uczestników, a organizator rozgrywek właśnie poinformował, że kapitanami polskiego zespołu będą Robert Lewandowski i Piotr „Izak” Skowyrski. Kings World Cup Nations odbędą się w styczniu 2026 roku w Brazylii, udział w nich weźmie 20 zespołów w pięciu grupach po 4 zespoły. Polska trafiła do grupy z Włochami, Francją i Belgią.

Polska – Litwa: Tak Piotr Zieliński potraktował kibiców czekających pod hotelem. Są zdjęcia!