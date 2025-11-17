Skład naszej kadry na mecz Malta - Polska. Dwa wielkie powroty do pierwszej jedenastki

Dziś, 17 listopada o 20:45, reprezentacja Polski rozegra ostatni mecz w eliminacjach do mistrzostw świata z Maltą.

Mecz jest ważny dla podziału na barażowe koszyki, mimo że Polska ma już zapewniony awans do baraży.

W porównaniu do ostatniego meczu z Holandią, w składzie Polski najpewniej zajdą dwie zmiany: Bartosza Slisza zobaczymy zamiast Sebastiana Szymańskiego oraz Przemysława Wiśniewskiego zamiast Jana Ziółkowskiego.

Zobacz przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz z Maltą

Malta - Polska. Mecz na znacznie w kontekście podziału na barażowe koszyki

Podopieczni Jana Urbana już zapewnili sobie awans do baraży do przyszłorocznego mundialu, który rozegrany zostanie w USA, Kanadzie i Meksyku. Nie oznacza to jednak, że spotkanie Malta - Polska jest bez znaczenia. Remis lub porażka reprezentacji Polski moze znacznie pogorszyć naszą sytuację w kontekście podziału na barażowe koszyki. Mało kto wyobraża sobie to, że z Maltą nie zdobędziemy kompletu punktów, szczególnie po tym, jak piłkarze Jana Urbana zaprezentowali się w ostatnich trzech meczach eliminacyjnych. Przypomnijmy, Robert Lewandowski i spółka dwukrotnie zremisowali z silną Holandią 1:1 i pewnie pokonali na wyjeździe Litwę 2:0. W piątek, 14 listopada, nasz drużyna na spotkanie z "Oranje" wyszła w następującym składzie: Grabara – Kędziora, Ziółkowski, Kiwior – Cash, Szymański, Zieliński, Kamiński, Skóraś – Zalewski, Lewandowski. Jaką pierwszą jedenastkę selekcjoner deleguje na mecz Malta - Polska?

Jan Urban przed meczem z Maltą. Selekcjoner reprezentacji Polski zapowiada zmiany

Malta - Polska. Skład reprezentacji Polski

Wygląda na to, że w reprezentacji Polski dojdzie do dwóch zmian w wyjściowym składzie, a w zasadzie do dwóch powrotów. Pierwszy jest oczywisty - w trakcie meczu z Holandią kontuzji nabawił się Sebastian Szymański. Jego najpewniej zastąpi usposobiony bardziej defensywnie Bartosz Slisz. Wariant z Bartoszem Kapustką na "6" nie sprawdził się w meczu z "Oranje", dlatego Jan Urban raczej nie zdecyduje się na wystawienie kapitana Legii Warszawa od pierwszej minuty. Drugą zmianą jest powrót do pierwszego składu Przemysława Wiśniewskiego, który prawdopodobnie zastąpi grającego z Holandią Jana Ziółkowskiego. Przypomnijmy, że Slisz i Wiśniewski nie wystąpili z "Oranje" z powodu nadmiaru kartek. Oto przypuszczalny skład na mecz Malta - Polska: : Grabara – Wiśniewski, Kędziora, Kiwior – Cash, Slisz, Zieliński, Skóraś – Zalewski, Kamiński - Lewandowski.

