Ważna decyzja PZPN po śmierci Jacka Magiery bliska podjęcia. Chodzi o pomoc rodzinie

PZPN planuje wesprzeć finansowo rodzinę zmarłego trenera Jacka Magiery, co jest inicjatywą prezesa Cezarego Kuleszy.

Decyzja w tej sprawie ma zapaść na najbliższym posiedzeniu zarządu PZPN, zaplanowanym na 22 kwietnia.

Dowiedz się więcej o tym "słusznym i szlachetnym geście" federacji i o tym, jak świat sportu wspomina wielkiego szkoleniowca.

PZPN wesprze finansowo rodzinę. Kulesza podjął decyzję

Informację o planach federacji przekazał w mediach społecznościowych dziennikarz Tomasz Włodarczyk. Z jego wpisu wynika, że prezes PZPN, Cezary Kulesza, zamierza przedstawić na najbliższym posiedzeniu zarządu propozycję wsparcia finansowego dla rodziny śp. Jacka Magiery.

- Polski Związek Piłki Nożnej zamierza wesprzeć finansowo rodzinę śp. Jacka Magiery – poinformował dziennikarz.

Decyzje w tej sprawie mają zapaść już 22 kwietnia, kiedy to zaplanowano posiedzenie zarządu PZPN. Dziennikarz nie ma wątpliwości co do charakteru tej inicjatywy, nazywając ją wprost „słusznym i szlachetnym gestem ze strony federacji”. To piękny dowód na to, że piłkarska społeczność nie zapomina o swoich ludziach w najtrudniejszych chwilach.

Świat sportu wciąż wspomina wielkiego trenera

Jacek Magiera zmarł nagle w wieku 49 lat, zasłabł podczas treningu biegowego we Wrocławiu. Jego odejście wstrząsnęło całym środowiskiem sportowym. Był postacią niezwykle cenioną – jako piłkarz zdobywał trofea z Legią Warszawa, a jako trener zapisał się w historii, prowadząc stołeczny klub w Lidze Mistrzów i zdobywając wicemistrzostwo Polski ze Śląskiem Wrocław.

W czwartek odbyło się ostatnie pożegnanie szkoleniowca. Jego rodzina, w tym żona Magdalena, zwróciła się z poruszającą prośbą, by zamiast kwiatów zamawiać intencje mszalne. Gest ze strony PZPN to kolejny dowód na to, jak wielką i szanowaną postacią w polskiej piłce był Jacek Magiera.

30

