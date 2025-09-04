Zaskakująca decyzja Jana Urbana. Robert Lewandowski zmieniony, kibice zareagowali natychmiast

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2025-09-04 22:28

Reprezentacja Polski rozgrywa trudne spotkanie z Holandią w Rotterdamie, od początku będąc w defensywie. Gospodarze, którzy prowadzą po bramce Denzela Dumfriesa z pierwszej połowy, nieustannie zagrażają bramce Łukasza Skorupskiego. W drugiej części meczu, przy niekorzystnym wyniku, selekcjoner Jan Urban zdecydował się na ruch, który zaskoczył wielu obserwatorów – zdjął z boiska kapitana, Roberta Lewandowskiego.

  • Reprezentacja Polski w meczu z Holandią w Rotterdamie była w defensywie, a Robert Lewandowski, kapitan drużyny, nie oddał ani jednego strzału.
  • W 63. minucie selekcjoner Jan Urban podjął zaskakującą decyzję, zdejmując z boiska niewidocznego Lewandowskiego.
  • Kibice na trybunach zareagowali głośnym skandowaniem imienia kapitana, wyrażając swoje wsparcie mimo słabszego występu.
  • Czy zmiana na Karola Świderskiego odmieniła grę Polaków i co dalej z formą kapitana?

Niewidoczny Robert Lewandowski. Kapitan bez ani jednej okazji

Dla Roberta Lewandowskiego był to wyjątkowo frustrujący wieczór. Kapitan reprezentacji Polski był odcięty od podań i praktycznie niewidoczny w ofensywie. Przez ponad godzinę gry nie zdołał oddać ani jednego strzału na bramkę rywali. Jego koledzy z drużyny mieli ogromne problemy, by dostarczyć mu piłkę w pole karne. Już w 46. minucie niecelnie szukał go Bartosz Slisz, a kilka minut później obiecującą akcję zepsuł Jakub Kamiński.

- Kamiński świetnie zabrał się z piłką z własnej połowy i minął van Hecke, ale w kluczowym momencie kompletnie nieudanie zagrywał w stronę Lewandowskiego... - relacjonowaliśmy przebieg spotkania w naszej RELACJI NA ŻYWO.

Przeczytaj także: Holandia – Polska: Łukasz Skorupski minął się z piłką. Gorzki początek debiutu Jana Urbana [WIDEO]

Brak jakichkolwiek okazji strzeleckich i bezradność w ataku sprawiły, że selekcjoner zaczął rozważać zmiany w formacji ofensywnej.

Szokująca zmiana i wsparcie trybun. Świderski nie odmienił gry

Decyzja zapadła w 63. minucie. Przy linii bocznej pojawił się Karol Świderski, który zastąpił na boisku właśnie Roberta Lewandowskiego. Był to wyraźny sygnał, że Jan Urban szuka nowych rozwiązań w ataku. Co jednak najbardziej zaskakujące, tuż po dokonaniu zmiany z trybun, na których zasiadło blisko 7 tysięcy Polaków, rozległo się głośne skandowanie.

- Kibice głośno skandują "Robert Lewandowski", choć dzisiaj nie miał żadnej okazji, aby się pokazać! - odnotowaliśmy w relacji na żywo.

Był to piękny gest wsparcia dla kapitana, mimo jego słabszego występu. Niestety, wejście Karola Świderskiego nie przyniosło oczekiwanej zmiany. Obraz gry nie uległ poprawie, a Polacy wciąż musieli koncentrować się na defensywie, odpierając kolejne ataki zdeterminowanych Holendrów, co potwierdziłachoćby pewna interwencja Jakuba Kiwiora po rzucie rożnym chwilę później

Robert Lewandowski
14 zdjęć
Jan Tomaszewski wspomina pamiętne mecze Polska - Holandia
Przeczytaj także:
Sensacyjny debiut w kadrze Urbana. Kim jest Przemysław Wiśniewski, syn znanej l…
QUIZ. Czy naprawdę wiesz wszystko o rodzinie Lewandowskich? W tym quizie schody zaczynają się od 7 pytania!
Pytanie 1 z 10
Jak ma na imię mama Roberta Lewandowskiego?
Super Sport SE Google News
ROBERT LEWANDOWSKI
HOLANDIA - POLSKA