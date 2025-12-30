Jan Tomaszewski podsumowuje rok sportowy, wskazując na dwóch faworytów do miana najlepszego polskiego sportowca.

Legendarny bramkarz stawia na Igę Świątek lub Bartosza Zmarzlika, analizując ich osiągnięcia i popularność.

Tomaszewski wyjaśnia swój wybór i krytykuje Roberta Lewandowskiego – dowiedz się dlaczego!

„Człowiek, który zatrzymał Anglię” od razu stawia sprawę jasno – wybór zależy od przyjętych kryteriów. W jego ocenie na czele stawki znajdują się dwie postacie: Iga Świątek (24 l.) i Bartosz Zmarzlik (30 l.).

- Jeśli chodzi o najpopularniejszego, no to nie ma chyba w tej chwili popularniejszej dziewczyny i sportowca niż Iga - uważa Tomaszewski.

Historyczny rekord i bolesna strata. Matty Cash wielkim nieobecnym w meczu na szczycie Premier League

Jednocześnie legendarny bramkarz podkreśla, że jeśli mielibyśmy wybierać "najlepszego" sportowca pod kątem absolutnej dominacji i powtarzalności, jego faworytem byłby żużlowiec.

- Ja bym się tutaj zastanowił, czy nie powinien być Zmarzlik. Po raz szósty zdobył mistrzostwo świata - kontynuuje, dodając, że to właśnie utrzymanie się na szczycie przez lata jest największą sztuką. - W sporcie nie jest sztuką wejść na Mount Everest raz, tylko tam się utrzymać na tym szczycie jak najdłużej – zaznacza Tomaszewski.

Tak Jan Urban upokorzył Real Madryt. Selekcjoner kadry zdradza nieznane kulisy historycznego wyczynu

Mimo ogromnego szacunku dla osiągnięć Zmarzlika,Tomaszewski zdaje sobie sprawę z globalnej różnicy między dyscyplinami. Ostatecznie przychyla się do kandydatury tenisistki, której sukcesy, takie jak wygrana na Wimbledonie, odbijają się echem na całym świecie.

- Tenis uprawia cały świat, a żużel sześć czy siedem krajów na świecie. Dlatego Iga powinna to wygrać. Igę cały świat zna. I cały świat się tym interesuje - podsumowuje dyskusję.

Wojciech Kowalewski o kryzysie w Legii Warszawa. Tego oczekuje od Marka Papszuna [ROZMOWA SE]

W dyskusji o najlepszym sportowcu nie mogło zabraknąć nazwiska Roberta Lewandowskiego. Jan Tomaszewski, choć docenia jego klasę, ma do niego poważne zastrzeżenia, zwłaszcza w kontekście występów w drużynie narodowej. Jego zdaniem postawa kapitana w reprezentacji pozostawiała wiele do życzenia.

- Robert popełnił błąd, jeśli chodzi o grę w reprezentacji. Bo w reprezentacji nie gra się dla trenera. W reprezentacji gra się dla narodu - grzmi legendarny bramkarz, wskazując oczywiście na czerwcową awanturę poprzedzającą mecz z Finlandią. – Dlatego nie widzę go na pierwszym miejscu – kończy.

Cristiano Ronaldo nie zwalnia tempa. Jest nienasycony i zbliża się do 1000 goli w karierze

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie