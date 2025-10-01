Świat polskiego łucznictwa pogrążył się w żałobie po stracie utalentowanego sportowca.

Piotr Gardocki, multimedalista mistrzostw Polski i członek kadry narodowej, zmarł w wieku zaledwie 22 lat.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 października; dowiedz się, gdzie i kiedy pożegnać młodego łucznika.

Wiadomość o śmierci Piotra Gardockiego wstrząsnęła sportowym środowiskiem. Polski Związek Łuczniczy przekazał tragiczne informacje w oficjalnym komunikacie, informując, że utalentowany zawodnik zmarł 28 września. Piotr Gardocki miał zaledwie 22 lata.

Polska mistrzyni świata wprost o załatwianiu konfliktów na ulicy. Agata Kaczmarska nie lubi przemocy

O śmierci sportowca poinformowano w krótkim, ale pełnym smutku wpisie. "Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 28 września odszedł Piotr Gardocki, zawodnik SNiS Błękitu Gruszowiec" - czytamy w oświadczeniu związku.

Nie żyje legendarny skoczek narciarski. Jego wyczyn przeszedł do historii

Kim był Piotr Gardocki? Ogromny talent polskiego łucznictwa

Piotr Gardocki był uważany za jednego z bardziej perspektywicznych zawodników młodego pokolenia w polskim łucznictwie. Przez lata związany był z klubem SNiS Błękit Gruszowiec. Jego talent i ciężka praca przynosiły wymierne efekty w postaci licznych sukcesów na arenie krajowej.

Wojciech Szczęsny przed hitem z PSG. Hansi Flick rozwiał wątpliwości. Polak ma nową, kluczową rolę w Barcelonie

Był członkiem kadry narodowej i multimedalistą mistrzostw Polski. Na swoim koncie miał medale zdobywane w kategoriach juniora młodszego, juniora, młodzieżowca, a także seniora. Polski Związek Łuczniczy w swoim komunikacie złożył również najszczersze kondolencje najbliższym zmarłego: "Polski Związek Łuczniczy składa wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych osób".

Tragedia w rodzinie Adama Małysza! Pilna prośba córki legendarnego skoczka

Ostatnie pożegnanie Piotra Gardockiego

Znane są już szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej. Jak poinformowano, ostatnie pożegnanie Piotra Gardockiego odbędzie się w czwartek, 2 października. Msza święta żałobna rozpocznie się o godzinie 11:00 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w miejscowości Dobra.

Bartosz Zmarzlik spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Usłyszał od niego niesamowite słowa