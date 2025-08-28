Polskie siatkarki pokonały Niemki 3:2 po dramatycznym meczu, zapewniając sobie pierwsze miejsce w grupie MŚ.

Biało-Czerwone wykazały się niezwykłym charakterem, odwracając losy spotkania mimo początkowych trudności.

Trener Lavarini i zawodniczki podkreślają niezłomność drużyny, która potrafi walczyć do samego końca.

Dowiedz się, jak Polki przygotowują się do meczu z Belgią w 1/8 finału i czy ich „lwia” walka wystarczy na dalsze etapy turnieju!

To był mecz godny walki o pierwsze miejsce w grupie. Polskie siatkarki przegrały pierwszego seta, ale zdołały się podnieść i doprowadzić do szalonego tie-breaka, który rozstrzygnął losy spotkania. Emocje sięgały zenitu, a prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie. Ostatecznie to Biało-Czerwone zachowały więcej zimnej krwi i mogły cieszyć się ze zwycięstwa.

Polki wygrywają po horrorze. Teraz czas na Belgię

- Myślę, że to był bardzo ciężki mecz, szczególnie dlatego, że przegrałyśmy pierwszego seta. Cieszy mnie jednak fakt, że potrafiłyśmy się podnieść. Czwarta partia była naprawdę bardzo, bardzo ciężka, no i ten tie-break też był szalony – powiedziała po meczu Magdalena Jurczyk, środkowa reprezentacji Polski.

W podobnym tonie wypowiedziała się liderka polskiego zespołu. Magdalena Stysiak podkreśliła, że Niemki postawiły niezwykle trudne warunki, ale Polki pokazały charakter i odblokowały się mentalnie.

- Myślę, że niektórzy ten mecz już spisali na straty, bo Niemki grały dzisiaj naprawdę niesamowicie i zaprezentowały bardzo dobrą siatkówkę. Jestem jednak dumna z całego zespołu, bo walczyłyśmy jak lwice do samego końca – dodała atakująca polskiego zespołu.

Stefano Lavarini: Potrafimy walczyć do końca

Występ swoich podopiecznych podsumował również selekcjoner. Stefano Lavarini pochwalił drużynę za niezłomność i walkę do samego końca, jednocześnie zaznaczając, że mecz z tak silnym rywalem pokazał, nad czym jeszcze trzeba pracować.

- Mecz z Niemcami pokazał nam w których elementach musimy jeszcze się rozwinąć, ale z drugiej strony potwierdził jak ważny jest charakter tej drużyny, która po raz kolejny potrafiła walczyć do końca w bardzo trudnym spotkaniu – podsumował trener reprezentacji Polski, który skupia się już na fazie pucharowej.

- Wielokrotnie przegrywaliśmy w tym meczu i zawsze mieliśmy siłę, by odrobić straty, zwłaszcza że Niemcy to jedna z drużyn grających najlepszą siatkówkę. Jesteśmy zadowoleni z drogi, którą przeszliśmy do tej pory, osiągając nasze pierwsze cele, a teraz zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby przejść kolejne kroki w fazie pucharowej – zakończył Lavarini.

Dzięki wygranej, Polki zajęły pierwsze miejsce w grupie G. W 1/8 finału zmierzą się z reprezentacją Belgii. Mecz odbędzie się w sobotę o godzinie 15:30.

Magda Stysiak opowiada o sukcesie w Lidze Narodów